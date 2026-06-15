Detingut un conductor amb una taxa d’alcoholèmia de 3,18 g/L, més de cinc vegades per sobre del límit legal

La Policia ha detingut aquest cap de setmana cinc conductors per circular sota els efectes de l’alcohol, entre els quals destaca un home de 55 anys que va donar una taxa d’alcoholèmia de 3,18 grams per litre de sang, una de les més elevades registrades en els darrers mesos.
L’arrest es va produir diumenge a la tarda a la carretera dels Cortals d’Encamp després que un ciutadà alertés els agents que l’home podria estar conduint en estat d’embriaguesa. Un cop localitzat i controlat, la prova d’alcoholèmia va confirmar una taxa molt superior al límit permès.
La resta de detencions per delictes contra la seguretat del trànsit es van efectuar entre dissabte i diumenge. La matinada de dissabte, a Andorra la Vella, la Policia va controlar un jove de 19 anys amb una taxa de 0,99 i un home de 34 anys que va donar un resultat d’1,04. En aquest segon cas, els agents també li van intervenir 2,5 grams de cocaïna i 0,6 grams de marihuana, a més de confirmar un resultat positiu en la prova de tòxics.
Dissabte a la tarda, a la carretera de la Rabassa de Sant Julià de Lòria, es va arrestar un no resident de 24 anys que conduïa amb una taxa de 0,89. Durant la intervenció, els agents van comprovar que s’havia identificat amb una identitat falsa i que, a més, incomplia una ordre d’expulsió vigent. Per aquest motiu, també va ser detingut com a presumpte autor de delictes contra el tràfic jurídic i l’administració de justícia.
La Policia ha intensificat les actuacions de seguretat viària i lluita contra les drogues amb nou detencions durant el cap de setmana
La cinquena detenció relacionada amb l’alcohol al volant va tenir lloc la matinada de diumenge a la Massana. Es tracta d’un conductor de 47 anys que va donar una taxa d’1,66 després de protagonitzar un accident amb danys materials a l’avinguda Sant Antoni. Segons la Policia, l’home va impactar contra tres piquets de la vorera i va abandonar el lloc dels fets. L’avís el van donar els agents de Circulació de la parròquia, que van permetre localitzar-lo posteriorment.
Pel que fa als delictes contra la salut pública, els agents també van arrestar durant el cap de setmana un home de 29 anys que portava 1,1 grams de cocaïna. A més, dues dones de 24 i 26 anys van ser detingudes en possessió d’un gram de la mateixa substància. A prop del lloc on es trobaven, els agents van localitzar dos embolcalls més amb 1,2 grams addicionals de cocaïna.
Finalment, diumenge al matí, al Pas de la Casa, la Policia va detenir un home no resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública després de comprovar que incomplia una ordre d’expulsió administrativa.