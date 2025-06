Obertura retardada

Sant Julià de Lòria inicia el control d’accessos rodats a Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres

El comú estableix la prohibició de vehicles amb matrícula estrangera o llogats sense autorització, requerint l’accés d'un carnet específic de 35 euros

El Comú de Sant Julià de Lòria ha informat que aquest dimarts començarà el període de control dels accessos rodats a la zona de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres, destacant que l’obertura s’ha retardat unes setmanes a causa de la presència de neu en la zona. L’accés es permet als vehicles motoritzats i/o rodats i queda prohibida la circulació de vehicles motoritzats i/o rodats amb matrícula estrangera i/o llogats sense l’autorització expressa del comú, tal com ho estableix l’ordinació reguladora aprovada el juny del 2024.

Durant el 2024, es va autoritzar l’accés a 815 vehicles, xifra que representa menys de la meitat dels vehicles que hi van accedir el 2023 i que van ser 1.846. Per tant, aquesta aplicació ha permès reduir considerablement la massificació, el nombre de vehicles en la zona, i al mateix temps, s’ha assolit un millor control. L’accés estarà obert fins al 6 de desembre de 2025, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest sentit, per poder circular per les zones establertes, és necessari disposar d’un carnet específic que té un preu de 35 euros per persona. Per tramitar-lo, cal adreçar-se al servei de Tràmits a partir de demà de dilluns a divendres de les 08.00 a les 14.30 hores, o bé omplir la sol·licitud que es pot descarregar de la web de la corporació comunal.