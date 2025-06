Festa de la parròquia

Multitudinària arrossada popular a Escaldes-Engordany per commemorar els 47 anys d’història

L'acte, estrenant la ubicació a la plaça de l'Església, ha permés servir un total de 1.200 racions d'arròs i amb un parc d'aigua a l'aparcament del Puader

Escaldes-Engordany ha celebrat aquest cap de setmana el 47è aniversari de la parròquia. Novament, l’arrossada popular ha estat l’acte més multitudinari amb un total de 1.200 racions repartides. En aquest sentit, ja des d’abans que es comencessin a repartir les racions s’han format llargues cues de comensals disposats a gaudir de l’arròs.

“Veiem que hi ha molta gent, estem molt contents”, ha valorat la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, que ha afegit que l’elevada participació “demostra que la gent té ganes de fer parròquia, d’aquesta convivialitat que donen aquestes festes”. Gili ha incidit a més en el fet que en aquesta celebració s’estrenen nous escenaris com la plaça de l’Església, que ha estat l’indret escollit per exposar el Fargo i també per a la ballada de sardanes. Val a dir que els actes de celebració van donar el tret de sortida dissabte amb l’actuació dels Castellers d’Andorra a la plaça Coprínceps.

Mentre que a la tarda, amb el festival dels infants de l’Esbart Santa Anna, i un concert de la Coral d’Escaldes-Engordany es va tancar la jornada. D’altra banda, avui ha estat la jornada que ha concentrat el gruix dels actes amb el parc d’aigua instal·lat a l’aparcament del Puader, que ha obert matí i tarda. En el mateix escenari, al matí, també s’ha pogut gaudir d’un circuit de circulació viària per conèixer les normes bàsiques i per compartir alhora una estona amb la Creu Roja, la Policia i fent tallers amb els Castellers d’Andorra.

L’actuació que ha oferit avui l’esbart Santa Anna per celebrar la festa parroquial. | ANA / M.F.

El diumenge ha arrancat a les 11.00 del matí amb una ballada de sardanes amb la Cobla 11 de Setembre a la plaça de l’Església. A la mateixa hora, a la zona 3×3 del Prat del Roure, s’ha fet una exhibició de zumba. Al migdia, a les 12.00 hores, l’Esbart Santa Anna ha ofert una actuació a la plaça Coprínceps, que també canviava d’ubicació i que ha concentrat molt públic. Tot seguit ha iniciat un dels moments més esperats de la jornada: la tradicional arrossada de muntanya, al parc de la Mola. Els concerts de Makuka i Rokyo, han posat el punt final a un cap de setmana molt entretingut.