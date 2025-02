Més de 4.500 euros recaptats als Encants de Sant Antoni d’Escaldes-Engordany

La plaça de l’església d’Escaldes-Engordany s’ha emplenat de gom a gom aquest diumenge al matí per acudir als tradicionals Encants de Sant Antoni, la rifa i subhasta on tota la recaptació va destinada a Càritas Parroquial. Val a dir que enguany, s’han recaptat uns 4.515 euros amb les paneres oferides que han tingut productes variats com coques, pans morenos, melmelades, mels, parts de porc, llibres de la parròquia, joguines i tota mena de productes artesanals i oferts pels comerciants de la zona.

En concret, s’han posat a disposició 16 lots (14 de tradicionals, un de donacions dels comerciants i un especial amb motiu de la festa de la Candelera) que s’han distribuït entre sortejos de butlletes i subhasta, les quals han anat des dels 120 als 300 euros. “És una quantitat que està molt bé, s’agraeix molt la participació i, com ja portem des de fa uns anys, s’han anat afegint tiquets de sorteig” ha valorat la cònsol major escaldenca, Rosa Gili.

De manera que amb música, dansa, tradició i matí familiar és com s’ha viscut aquest mercat solidari a Escaldes-Engordany. Així, veïns de la parròquia s’han apropat a la plaça de l’església per intentar emportar-se alguna de les paneres dels Encants de Sant Antoni, així com per participar en l’acció solidària per Càritas. A més, com ja és habitual, l’emoció ha estat servida amb moltes persones que s’han vist immersos en una disputa per veure qui podia donar més, concreta l’ANA.

També hi ha hagut participació dels més menuts, els quals han estat els protagonistes dels sorteigs, exercint com a mans innocents. Per amenitzar la jornada, l’esbart Santa Anna ha interpretat diverses peces, algunes sota música tradicional espanyola com ‘Paquito el Chocolatero’. Val a dir que els Encants s’han conclòs amb un aperitiu de germanor per celebrar l’esdeveniment.

Afectacions per la instal·lació de la grua

Convé recordar que durant el 4 i 5 de febrer, Escaldes-Engordany s’ha vist obligat a inhabilitar 16 parades d’autobús per la instal·lació de la grua amb motiu de les obres de la nova passarel·la de l’Espai Caldes. Sobre això, Gili ha mencionat que és un tall temporal de només 48 hores en el qual estan treballant conjuntament amb el Govern per evitar qualsevol afecció important pels usuaris. “Es garanteix que tots els ciutadans que viuen en aquesta zona puguin accedir, alguns potser no podran arribar al seu pàrquing, però se’ls hi facilitarà que puguin aparcar al carrer” ha esgrimit.

Pel que fa al trajecte de les línies de bus, la mandatària comunal ha mencionat que es garantirà el servei amb un pas alternatiu, tot que desconeix com està la situació. “S’ha estat treballant amb el Govern, no tinc la informació exacta, però es garantirà el servei” ha esclarit.