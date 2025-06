Augment del parc públic d'habitatge

L’Executiu confia adjudicar la setmana vinent tots els pisos a preu regulat de Canillo i obrir els de Roureda de Sansa

Casal també ha anunciat que ja s'ha licitat la construcció de l'edifici de la Borda Nova 2, el qual tindrà una envergadura de sis plantes amb 86 llars

El Govern espera que a finals d’aquest mes de juny tots els pisos de lloguer a preu assequible de l’edifici de Sant Joan de Caselles – conegut com l’antic hotel Pellicer – estiguin atorgats. Així ho ha fet saber aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, corroborant en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que “n’hi ha vuit que ja estan adjudicats, mentre que altres 12 estan en procés final perquè es puguin signar els contractes”, i concretant que en dos més es proposarà “un contracte ben aviat”. D’aquesta forma, quedarà per adjudicar només un i completar així els 23 disponibles que presenta l’immoble, això sí, com bé ha precisat el ministre, aquest últim es tracta d’un habitatge per a persones amb mobilitat reduïda.

D’altra banda, i pel que fa a l’oferta completa del parc públic d’habitatge, Casal també ha repassat que les llars situades a l’antic Hotel Artic (edifici Tobira) també han estat totes adjudicades i en el cas de l’edifici de la Borda Nova d’Andorra la Vella, “només en manca un per atorgar”, esgrimint que en aquest primer any del projecte d’habitatge ja han aflorat “molts més de 200 pisos” i equivalent a la meitat del que pretén assolir a finals de la legislatura (500).

A banda, ha comunicat que els quatre pisos de Verge de Canòlich estan adjudicats i que “un cop es completin els de Canillo s’obrirà la convocatòria per adjudicar els de Roureda de Sansa, que són 14 en total”. Val a dir que l’Executiu també preveu treure a adjudicació pròximament els 20 de l’antic Hermus d’Encamp i els 70 de Ribasol, a la localitat d’Arinsal. “Ja cap a finals d’any podran ser assignats els 44 de Borda Nova 1, els 14 de la Font de Ferro i els 25 del coll d’Ordino”, ha detallat Casal sobre l’assumpte.

Altrament, el també titular de Medi Ambient ha aprofitat per informar a la ciutadania que avui s’ha donat llum verda a la licitació dels treballs de construcció d’un nou edifici d’habitatges de preu assequible al carrer Terra Vella, més en concret, els situats entre els números 32-34 de la capital i sent els anomenats com a Borda Nova 2. “Aquesta estructura, que d’igual forma que l’anterior, també s’ha concebut com a Projecte d’Interès Nacional, contempla sis plantes d’habitatges amb uns 22 pisos per cadascuna, derivant un total de 86 noves vivendes”, ha posat en relleu Casal. Pel que fa als detalls, l’edifici consta de dues plantes soterrànies d’aparcament per a 52 vehicles, una planta baixa i una primera planta, on coexisteixen els usos de local, habitatge i espai públic.

Més oferta per a les valls del nord

El ministre portaveu també ha volgut fer èmfasi i actualitzar sobre els pisos que aviat també es construiran a la Massana i al davant de la caserna de Bombers recordant que “tenim un conveni en cartera amb el comú massanenc perquè ens cedeixin un terreny” que es destinarà per ubicar un nou edifici per a la iniciativa del parc públic d’habitatge.