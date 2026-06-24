Les filtracions de la plaça Vinyes continuen sota anàlisi mentre el comú apel·la al diàleg entre les diferents parts

El Comú d’Andorra la Vella continua pendent de l’evolució del procediment relacionat amb les filtracions detectades a la plaça Vinyes, un afer que actualment es troba judicialitzat. Així ho ha explicat aquest dimecres el cònsol major, Sergi González, qui ha indicat que tant la constructora com la direcció facultativa continuen treballant en el marc del procediment obert, mentre s’acaben de dur a terme les proves tècniques necessàries per determinar l’origen exacte i l’abast de les filtracions.
«Primer hem de solucionar el problema, que hem posat tots els esforços, i un cop això, jo crec que dialogant es podrà buscar una solució», ha afirmat el mandatari comunal, qui ha insistit que totes les parts implicades mantenen una actitud constructiva davant la situació. Així mateix, González ha destacat la «bona predisposició» existent entre els diferents actors involucrats, incloses les asseguradores, per trobar una sortida consensuada al conflicte. Amb tot, ha reiterat que, en aquesta fase, l’objectiu principal continua sent resoldre les incidències detectades a la infraestructura i completar les comprovacions tècniques en curs.