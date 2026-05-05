  • Els jugadors del MoraBanc, celebrant el triomf a Tenerife. | acb Photo / Emilio Cobos
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc s’aferra a la permanència tot i que un superordinador situï les seves opcions en només un 27,5%

Una anàlisi estadística basada en 1.000 simulacions assegura que cloure amb els actuals vuit triomfs faria pràcticament inevitable el descens

El MoraBanc Andorra afronta el tram decisiu del curs amb la permanència en joc, i tot i haver vençut en una complicada pista com la del Tenerife, amb un marge d’error pràcticament inexistent. I és que restant cinc jornades perquè finalitzi la lliga, el conjunt tricolor ocupa encara la penúltima posició amb un balanç de 21 derrotes i vuit victòries, una menys que el Gran Canària, el Burgos i el Saragossa, just per sobre, per la qual cosa està obligat a signar un tancament gairebé impecable per continuar a la principal lliga de bàsquet professional espanyola.

En aquest context, una anàlisi estadística basada en 1.000 simulacions −enfocament equiparable al dels models predictius usats en altres esports com el futbol, amb el ‘superordinador’−, situa en un 27,5% les probabilitats de salvació dels pirenaics. Dit d’una altra manera, en poc més d’una de cada quatre temporades simulades, el MoraBanc aconsegueix evitar el descens, mentre que en el 72,5% restant sí que acabaria ocupant una de les dues últimes places de la classificació.

El punt d'inflexió apareix a les 10 victòries, on l'escenari es converteix en una moneda a l'aire amb prop d'un 48% de possibilitats de mantenir la categoria

L’estudi, que ha tingut en compte tots els possibles resultats tant de l’equip andorrà com dels seus rivals directes, pondera variables com el rendiment recent, el balanç global de triomfs i desfetes, el diferencial de punts i el factor pista en cada un dels duels que resten. Un dels elements més rellevants de l’anàlisi és la identificació de la barrera de victòries necessàries per aspirar a la permanència. Així, amb només vuit victòries finals, el descens seria pràcticament inevitable, mentre que arribant a les nou amb prou feines mantindria opcions remotes.

El punt d’inflexió apareix a les 10 conquestes, on l’escenari es converteix en una moneda a l’aire amb prop d’un 48% de possibilitats de mantenir la categoria. A partir dels 11 triomfs, en canvi, la salvació passaria a ser el desenllaç més probable. Això obliga els de la Baixada del Molí a sumar almenys dues victòries més −i molt probablement tres− en les cinc jornades que resten, tot plegat en un calendari que combina enfrontaments directes amb rivals de la zona baixa i duels de màxima exigència davant equips de la part alta.

La distribució de posicions finals que assenyalen les simulacions reforcen la dificultat del repte, ja que mostren que el MoraBanc acabaria en la 17a plaça en el 72,5% dels casos. És a dir, descendint. En aquest sentit, fer-se amb la salvació escalant fins al 16è lloc es dona en el 15,4% de les simulacions, en un 6,8% fins al 15è i en un 5,3% fins al 14è. Tot plegat, xifres que evidencien que, encara que el descens és un final probable, el marge per revertir la situació a la taula classificatòria existeix.

