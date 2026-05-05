  • Casal, durant la signatura del Memoràndum del Parc Nacional, el juny passat. | SFGA / CESteve
Alex Montero Carrer
Fase decisiva

Casal anuncia que el Parc Nacional entra “en vies de conclusió” i es posarà a exposició pública entre maig i juny

El ministre afirma que les memòries ja estan redactades i que, superat el termini legal de dos mesos, es podrà entrar a tràmit parlamentari

El projecte del futur Parc Nacional entra en la seva fase decisiva. Així ho ha assegurat aquest dimarts el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha apuntat que la iniciativa es troba “en vies de conclusió” i que en les properes setmanes es farà l’exposició pública de la documentació. Segons ha detallat, aquest tràmit consistirà en la publicació de les memòries justificatives durant un període de dos mesos: “S’ha de posar a exposició pública per tirar endavant aquest projecte”, ha explicat. En aquest sentit, Casal ha indicat que els documents “ja estan redactats” i es troben actualment “en fase de conclusió i verificació pels dos comuns [Ordino i Canillo]”.

Així, el calendari amb què treballa l’Executiu situa aquesta exposició pública entre finals de maig i inicis de juny. “Espero que durant aquest mes de maig, principis de juny, a molt tardar, puguem posar a exposició pública aquest projecte”, ha afirmat el ministre. Una vegada activat aquest procés, la normativa ja preveu mecanismes de protecció anticipada sobre l’àmbit afectat: “Des del primer moment que hi ha exposició pública, d’alguna manera, allò ja està protegit”, ha esmentat Casal. Superat el termini legal de dos mesos, el projecte de llei es podrà portar a tràmit parlamentari.

El titular de Medi Ambient ha subratllat que prèviament s’han mantingut reunions amb els comuns implicats perquè el text sigui compartit. “Hem fet les reunions amb els comuns pertinents perquè estiguin còmodes amb aquest projecte de llei i està tot encarat per concloure-ho tal com està previst amb els terminis”, ha assegurat. Amb tot, Casal ha insistit que el pas immediat és la publicació de les memòries: “D’aquí ben poc, el primer pas serà posar a exposició pública les dues memòries que ho farem de cara a les properes setmanes”.

