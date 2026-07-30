El Reglament del referèndum sobre l’acord amb la UE rep el vistiplau i obre la porta als grups d’electors

El Reglament del referèndum consultiu, el text que estableix el funcionament de la consulta prevista sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea, ha estat aprovat. Així ho ha anunciat aquesta tarda el cap de Govern, Xavier Espot, esmentant que la norma desenvolupa la Llei 44/2022, qualificada del règim electoral i del referèndum, i fixa les bases perquè es pugui celebrar una consulta que, segons l’Executiu, serà jurídicament consultiva però políticament vinculant.
Més en detall, el reglament manté un esquema molt similar al d’unes eleccions generals. En aquest sentit, podran votar els ciutadans andorrans majors d’edat inscrits al cens electoral i es conservaran les diferents modalitats de vot ja existents, com el presencial, el judicial per correu, el dipòsit judicial o la delegació quan sigui procedent. La data i la pregunta del referèndum les fixarà el Govern amb l’acord del Consell General.
Una de les principals novetats és que, a banda dels partits polítics, també podran participar en la campanya grups d’electors. En aquest punt, Espot ha mencionat que per constituir-se hauran d’aportar un nombre de signatures equivalent al 0,5% del cens electoral, el mateix requisit que actualment s’exigeix per presentar una candidatura nacional. A més, cada elector només podrà donar suport amb la seva signatura a una única opció.
Pel que fa al finançament, ha explicat que la normativa adapta al referèndum el model previst a la llei de partits polítics i finançament electoral. L’Estat assumirà les despeses de campanya de les opcions del sí i del no, sempre que hagin estat declarades i justificades davant del Tribunal de Comptes. La subvenció serà de cinc euros per cada vot obtingut, una quantitat que es repartirà entre els partits polítics i els grups d’electors que defensin la mateixa opció.
El reglament també estableix que la campanya tindrà una durada d’entre 10 i 15 dies, que les opcions validades disposaran dels mateixos drets i garanties que en unes eleccions ordinàries i que la papereta inclourà una única pregunta amb tres possibilitats de vot: sí, no o vot en blanc. Igualment, regula el funcionament de les meses electorals, la Junta Electoral, els interventors i el procés d’escrutini, el qual es farà per meses abans del recompte nacional per part del Govern.