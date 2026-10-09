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  • El projecte d'habitatge assequible de Terra Vella, a Andorra la Vella, queda sense adjudicar. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Alex Montero Carrer
Habitatge de lloguer

La renúncia de la promotora privada deixa en suspens la construcció de fins a 50 pisos assequibles a Terra Vella

La UTE es retira del projecte quan l'acord ja estava tancat i només faltava formalitzar l'adjudicació, mentre el comú estudiarà noves alternatives

El projecte d’habitatge assequible de Terra Vella, a Andorra la Vella, queda sense adjudicar després que la unió temporal d’empreses (UTE) que havia de desenvolupar la promoció hagi comunicat al comú la seva voluntat de renunciar a l’oferta presentada. La decisió arriba quan les negociacions entre les dues parts ja havien culminat amb un acord i només quedava formalitzar l’adjudicació, la qual havia de permetre la construcció d’entre 40 i 50 habitatges de lloguer en una parcel·la comunal situada davant de Jovial.

Segons ha informat la corporació, la renúncia respon a motius externs al procediment negociat, sense que s’hagin concretat les circumstàncies que han portat les empreses a retirar-se. L’última proposta presentada per la UTE ja havia estat acceptada pel comú, les condicions de la concessió estaven tancades i fins i tot s’havia fixat una data per celebrar un Consell de Comú extraordinari en què s’havia de formalitzar l’adjudicació. D’aquesta manera, la retirada es produeix en la fase final del procés, després que les dues parts haguessin assolit un acord per tirar endavant la promoció.

Les condicions de la concessió estaven tancades i fins i tot s’havia fixat una data per celebrar un Consell de Comú extraordinari en què s’havia de formalitzar l’adjudicació

El model pactat establia una concessió de 50 anys, durant els quals una part dels habitatges quedaria sota la gestió directa del comú i la resta seria administrada pel concessionari privat. Una vegada finalitzat aquest període, l’edifici passaria a ser de propietat comunal. Cal destacar que la parcel·la de Terra Vella és propietat del comú des del 2015 i fins ara no s’hi havia desenvolupat cap actuació. La promoció formava part del projecte ‘Recuperem espais buits’, una iniciativa orientada a donar ús a terrenys comunals sense desenvolupar i destinar-los a noves actuacions d’habitatge.

En aquest cas, la proposta preveia aprofitar l’espai situat davant de Jovial per incorporar una cinquantena de pisos al mercat de lloguer. Davant la retirada de la UTE, el Comú d’Andorra la Vella ha anunciat que estudiarà alternatives per impulsar habitatges assequibles a la mateixa parcel·la de Terra Vella. La corporació també ha assegurat que continuarà treballant en altres actuacions destinades a ampliar el parc d’habitatge assequible de la parròquia, tot i que, de moment, no ha concretat cap nou procediment ni calendari per reprendre el projecte.

Una empresa formalitza la candidatura per al projecte publicoprivat de lloguer a preu assequible a Terra Vella

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