El Principat obre noves convocatòries de beques per cursar estudis superiors als Estats Units, Bèlgica i també Polònia

Govern ha anunciat l‘obertura de les convocatòries de les beques Fulbright, per al curs acadèmic 2028-2029, i de la beca Collège d’Europe, per al 2027-2028, amb l’objectiu de facilitar que els estudiants andorrans puguin cursar estudis superiors en institucions acadèmiques internacionals de prestigi. Així, la beca Collège d’Europe va dirigida a aquells que vulguin cursar una formació oficial de nivell de màster en dret, economia, política o relacions internacionals al campus de Bruges, a Bèlgica, o estudis europeus interdisciplinaris al campus de Natolin, a Polònia.
El termini d’inscripcions s’obre el dia 4 de novembre i finalitza el 12 de gener del 2027. Per presentar la candidatura, s’haurà de tramitar la sol·licitud d’admissió en línia a través del web del Collège d’Europe i, després, enviar una còpia de la sol·licitud i de la documentació adjunta, juntament amb una carta de motivació, al correu electrònic d’Ensenyament, indicant a l’assumpte ‘Beca Collège d’Europe 2027-2028’. Aquesta beca té una dotació de 30.000 euros per al campus de Bruges i de 29.000 euros per al de Natolin, i inclou la matrícula, l’allotjament i la manutenció durant el curs acadèmic.
Pel que fa a les beques Fulbright, aquestes s’adrecen a graduats que vulguin continuar els seus estudis als Estats Units i s’emmarquen en el programa d’intercanvi Fulbright entre els governs d’Andorra i dels Estats Units. El termini per presentar les inscripcions s’obre el 4 de novembre i finalitza el 7 de maig. Els interessats poden consultar i descarregar les bases de la convocatòria al web de l’Executiu, a l’apartat dedicat a les beques Fulbright, o recollir-les al Comitè Bilateral Fulbright i al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el procediment, els terminis i la documentació establerts a les bases de la convocatòria.