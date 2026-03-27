Una empresa formalitza la candidatura per al projecte publicoprivat de lloguer a preu assequible a Terra Vella

Una empresa ha formalitzat la seva candidatura per participar en el concurs nacional, tramitat mitjançant procediment negociat amb publicitat, que ha impulsat el Comú d’Andorra la Vella per desenvolupar el projecte d’habitatge de lloguer a preu regulat a Terra Vella. La corporació ha optat per aquest procediment després que el concurs inicial per a la concessió quedés desert, atès que la proposta presentada no complia els requisits establerts.
“Continuem apostant per la col·laboració publicoprivada perquè entenem que les respostes a la crisi de l’habitatge han de ser col·lectives i amb la implicació de tots els actors”, ha assenyalat el cònsol major, Sergi González. D’aquesta manera, la corporació manté la voluntat de tirar endavant aquesta actuació, la qual preveu la construcció d’entre 40 i 50 habitatges en una parcel·la de titularitat comunal situada davant de Jovial.
El mandatari ha valorat positivament la participació en el concurs i ha destacat que “l’interès empresarial confirma que el model plantejat és viable i respon a una necessitat real del país”. En aquest sentit, ha remarcat que el projecte forma part d’una estratègia més àmplia per afrontar la problemàtica. “L’objectiu és construir progressivament un parc d’habitatge comunal que permeti donar resposta a les necessitats de la ciutadania”, ha incidit.
Per la seva banda, el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent, ha recordat que el model proposat integra la participació pública i privada per garantir l’equilibri del projecte. En aquest sentit, una part dels habitatges serà gestionada directament pel comú, que en fixarà els criteris d’adjudicació, mentre que la resta serà responsabilitat del concessionari.
Amb el tancament del termini de presentació i la recepció de l’oferta, el comú inicia ara la fase d’anàlisi de la proposta amb l’objectiu d’adjudicar el projecte i avançar en la seva execució.