Taller urbanístic

La mobilitat i el creixement urbanístic, punts clau del quart taller deliberatiu del POUP d’Andorra la Vella

El disseny urbà centra la sessió participativa amb representants de col·lectius socials i tècnics per repensar l'accessibilitat

La quarta sessió deliberativa del consell consultiu per a la redacció del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Andorra la Vella (POUPAV) ha posat el focus en el disseny urbà. El taller ha servit per analitzar, de manera participada, qüestions com la mobilitat, els equipaments públics, la disponibilitat d’espais verds i l’evolució urbanística futura.

Durant la trobada, els participants —entre els quals hi havia representants d’entitats socials, tècniques i professionals— van treballar en grup per detectar mancances i oportunitats del model actual i les perspectives a llarg termini. Pel que fa a la mobilitat, es van posar sobre la taula temes com l’accessibilitat al transport públic, la gestió d’aparcaments, l’ús del vehicle privat, la caminabilitat i la configuració viària.

En matèria d’equipaments, el debat es va centrar en la seva localització, la tipologia de sòl que ocupen i les reserves disponibles per a futurs usos. També es va destacar la importància de disposar de més espais verds d’accés públic i es van revisar les qualificacions urbanístiques existents en aquest àmbit.

A més, la sessió va incloure una reflexió sobre les previsions de creixement recollides en l’actual POUP, que apunten a un augment del 200% del nombre d’habitatges. Aquest escenari implicaria una triplicació de la població i una pressió addicional sobre les infraestructures i els serveis públics. En conseqüència, també es preveu una major demanda d’equipaments col·lectius i espais caminables.

El taller ha permès establir possibles línies d’actuació i identificar àmbits amb potencial que hauran de ser considerats en la redacció del nou pla urbanístic.

Aquest procés deliberatiu s’emmarca dins de l’estratègia participativa impulsada pel comú d’Andorra la Vella, que pretén integrar les aportacions de les diferents associacions i sectors de la societat civil per definir, amb el màxim consens, el futur desenvolupament urbanístic de la parròquia.