La Massana podrà immobilitzar, i fins i tot subhastar, vehicles que cometin infraccions molt greus al medi natural

La Massana ja té en vigor la nova ordinació que regula l’accés i les activitats al medi natural. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres el text aprovat pel Consell de Comú el passat 11 de febrer, una norma que entrarà en vigor aquest mateix dijous i que redefineix tant el règim d’autoritzacions per a activitats i esdeveniments com les condicions de circulació per la xarxa de camins de la parròquia.
Així, el document justifica la regulació per la necessitat de garantir “una ordenació equilibrada dels usos del territori comunal” en un espai on conflueixen activitats diverses, amb la voluntat de conciliar “la protecció dels entorns naturals i del paisatge, la preservació dels camins, la qualitat de vida de la població resident i el desenvolupament econòmic i turístic sostenible”.
Pel que fa al contingut, el text estableix que “qualsevol activitat professional i turística o de lleure, o gran esdeveniment en el medi natural, ja sigui puntual o per temporada, requereix l’autorització prèvia del Comú de la Massana per poder dur-la a terme”. La sol·licitud haurà d’incloure la descripció de l’activitat, els itineraris, la data i durada, el nombre màxim de participants, el tipus de mitjà de transport, la documentació i assegurança dels vehicles i una descripció de l’impacte ambiental.
En relació amb els esdeveniments, l’ordinació determina que “els recorreguts s’han de senyalitzar amb banderes, cintes o altres elements que no siguin definitius o permanents” i fixa obligacions concretes de gestió de residus. Així, una vegada finalitzat l’acte, l’organització haurà de retirar en un termini màxim de 48 hores tots els residus i deixalles i, en un màxim de vuit dies naturals, tot el material de senyalització i protecció, així com retornar els camins al seu estat inicial.
La norma també preveu que els sol·licitants estrangers dipositin una fiança de 5 euros per persona participant o de 10 euros per vehicle, que s’executarà si no es restaura correctament el medi. A més, quan l’esdeveniment aplegui més de 100 persones, la corporació podrà imposar requisits addicionals, com mesures per minimitzar els impactes negatius sobre el medi natural, la instal·lació de contenidors de recollida selectiva, serveis sanitaris dimensionats o la designació d’una direcció ambiental autoritzada que elabori un informe posterior.
En l’àmbit de l’accés als camins, l’ordenació estableix que “l’accés dels vianants a la xarxa de camins de la parròquia és lliure i prioritari”, amb la precisió que als circuits del Bike Park de Pal Arinsal els vianants tenen accés prioritari fora de l’horari d’obertura al públic. Quant als vehicles rodats, fixa que les bicicletes de descens i enduro només poden accedir als circuits del Bike Park, quedant prohibit l’accés a la resta de camins, mentre que les BTT podran utilitzar les rutes senyalitzades. També es prohibeix l’accés amb vehicles rodats als camins interiors del Parc Natural del Comapedrosa.
Es veta l’accés motoritzat al Camí Ral, al Camí de Menairons, als circuits de BTT, a Pal Arinsal i als circuits del Bike Park sense autorització prèvia, així com a l’espai protegit del Parc del Comapedrosa
Pel que fa als vehicles motoritzats, es permet la circulació de quatre rodes per pistes forestals i camins d’amplada superior als 2,5 metres de mitjana, i de dues rodes en camins més estrets sempre que no hi hagi prohibició expressa. En canvi, es veta l’accés motoritzat al Camí Ral, al Camí de Menairons, als circuits de BTT de la parròquia, al domini esquiable de Pal Arinsal i als circuits del Bike Park sense autorització prèvia, així com a l’espai protegit del Parc Natural del Comapedrosa. A més, la norma estableix que “tots els vehicles sempre han de circular a una velocitat inferior a 20 km/h” en absència de senyalització específica, limita la circulació a grups màxims de cinc vehicles i fixa una distància mínima de 200 metres entre grups en el mateix sentit.
L’ordinació desplega igualment un règim sancionador que classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, amb multes que van dels 100 als 3.000 euros segons la tipologia i amb imports diferenciats en determinats supòsits. Finalment, el text estableix que els agents de circulació i del medi del comú, així com Policia i Banders, poden immobilitzar i comissar cautelarment els vehicles amb què s’hagi comès la infracció si se’n pot derivar un risc per a persones, béns o ecosistemes. En cas d’infraccions molt greus, es podrà acordar el comís definitiu del vehicle a favor de la corporació comunal, que podrà procedir a la seva venda en pública subhasta o destinar-lo als serveis comunals.