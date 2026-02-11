Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El president d’Apapma, Carles Iriarte, en una de les darreres assemblees de l'entitat. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Valoració de la normativa

Apapma avala la nova ordinació de la Massana tot i que defensa restringir les bicicletes de descens a Pal Arinsal

L'entitat considera “adient” el règim sancionador per frenar l’erosió, però admet que una prohibició total és poc viable pel pes actual del sector ciclista

El president d’Apapma, Carles Iriarte, ha valorat la modificació de l’Ordinació d’accés i activitats al medi natural aprovada pel Consell de Comú de la Massana aquest mateix dimecres, la qual introdueix un règim sancionador i limita la circulació de determinats vehicles rodats. Tot i admetre, en declaracions a EL PERIÒDIC, no conèixer amb detall el contingut concret de les noves disposicions, ha assegurat que “tot allò que vagi en direcció a revertir-ho i a ajudar a preservar el medi ambient ho veiem adient”.

En aquest sentit, ha remarcat que l’entitat fa temps que rep queixes vinculades a la circulació de bicicletes de descens a la zona de Pal. Segons ha explicat, “des de Pal fa molt temps que reben moltes queixes d’això, que les bicicletes baixen per tot arreu”, i ha afegit que la degradació dels camins de muntanya “és força greu”. Així, Iriarte ha apuntat que, tot i que inicialment s’havia plantejat adaptar les vies per facilitar-ne la regeneració, les actuacions dutes a terme fins al moment han estat “limitades”.

Iriarte ha reiterat que qualsevol mesura que contribueixi a reduir l’impacte ambiental i a “retornar la muntanya als andorrans” serà ben rebuda per l’entitat

Cal recordar que l’ordinació aprovada estableix que les bicicletes de descens i d’enduro només podran circular pel Bike Park, mentre que altres tipologies disposaran d’itineraris senyalitzats. A més, es contempla la possibilitat de confiscar vehicles en cas d’incompliment i fixa sancions que oscil·len entre els 100 i els 3.000 euros, segons la gravetat. En aquest sentit, el president d’Apapma ha recordat que l’associació fa anys que defensa restriccions a l’accés rodat a la muntanya, incloent-hi els vehicles no motoritzats. “Quan diem rodat és també per a les bicicletes”, ha precisat, tot assegurant que l’erosió és visible “en molts camins”.

Malgrat això, Iriarte ha reconegut que una prohibició total seria difícil d’aplicar pel pes de les inversions vinculades al sector de la bicicleta, com les competicions internacionals celebrades a Pal Arinsal. “No crec que el comú arribi a tal extrem”, ha indicat. Així, el president d’Apapma ha reiterat que qualsevol mesura que contribueixi a reduir l’impacte ambiental i a “retornar la muntanya als andorrans” serà ben rebuda per l’entitat, especialment si comporta una disminució del nombre de bicicletes i de visitants en les zones més sensibles.

El comú massanenc tindrà la potestat de confiscar vehicles que incompleixin la nova normativa al medi natural

