La gent gran celebra l’arribada de l’L7 fins a l’Auditori i afirma que “se’ns ha escoltat” després de mesos de queixes

L’arribada de la línia L7 fins a l’Auditori Nacional a partir del 9 de març ha estat rebuda amb satisfacció per part de l’Associació de la Gent Gran d’Ordino. Així ho ha assegurat la seva presidenta, Lourdes Riba, qui ha afirmat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que “estem molt contents perquè realment ho teníem una mica complicat”, en referència al fet que els usuaris havien de fer transbordament a la Massana per accedir a serveis essencials com el centre hospitalari. “Hi havia moltes queixes de part de tothom, perquè abans ho teníem molt millor. Van fer un ‘arreglo’ que realment ho va espatllar”, ha afegit.
En aquest sentit, Riba ha explicat que des de l’entitat s’han mantingut diverses reunions amb el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, així com amb la corporació comunal, per traslladar el malestar, tot destacant que sempre hi ha percebut “bona voluntat”. “A mi em va rebre molt bé, escoltant-me molt, intentant arreglar-ho”, ha incidit. Així, un dels punts que més inquietud generava era la pèrdua de la parada a l’Auditori, que Riba defineix com “un nucli molt important”, amb escoles, equipaments i serveis essencials: “Aquella parada l’havíem perdut i ara hem aconseguit que la tornessin a posar”.
De fet, la presidenta de l’entitat ha assegurat que l’anunci de l’allargament de l’L7 va ser rebut amb entusiasme. “Estava dinant a la Casa Pairal amb un grup de gent quan vaig rebre la notícia, i et puc assegurar que hi va haver un aplaudiment espontani”, explica. “Va sortir del cor, perquè realment va ser una notícia important per a Ordino”, tot remarcant que evitar el transbordament “alleugereix el temps” i facilita els desplaçaments, especialment per a famílies i persones grans. Fins ara, afegeix, sovint calia esperar 15 o 20 minuts un autobús que “ja anava ple”, viatjant dret i en condicions incòmodes. “Era molt enrevessat, la veritat”, ha resumit.
Antecedents
Fent la vista enrere, cal recordar que el malestar pel nou model de transport públic es va fer evident el 8 de juliol del darrer any, quan representants de la gent gran d’Ordino es van reunir amb Forné per traslladar les queixes derivades de la reestructuració de la línia L7, que havia eliminat la parada directa a l’hospital i obligava a fer transbordament a la Massana. Ja en aquell moment, els veïns denunciaven esperes en condicions adverses i busos plens en hora punta, una situació que afectava especialment les persones grans i amb mobilitat reduïda.
L’endemà, el col·lectiu va lliurar 509 signatures a la corporació comunal (que posteriorment van arribar a prop de 600) per reclamar també la restitució de la parada davant l’Auditori Nacional, considerada un punt clau per a la vida quotidiana de la parròquia. Tot i que es va restablir la parada a l’hospital, la mesura va ser definida com una “victòria parcial”, ja que es mantenia la reivindicació de recuperar l’accés directe a l’Auditori.
El 18 de juliol, en una nova reunió amb el secretari d’Estat, es va anunciar el restabliment de la parada de l’Auditori, tot i que sense concretar terminis. També es van posar sobre la taula altres inquietuds, com la manca d’informació clara sobre recorreguts i parades i les dificultats d’accessibilitat per a determinats usuaris. Així doncs, la modificació anunciada ara pel Govern dona resposta a aquella demanda sostinguda durant l’estiu passat.