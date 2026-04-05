La Fira Outlet de Soldeu augmenta un 30% en vendes i visitants i es consolida en la seva segona edició

La segona edició de la Fira Outlet de Soldeu ha tancat amb un increment del 30% en vendes i visitants, consolidant aquesta iniciativa impulsada pel Comú de Canillo per dinamitzar el comerç local en el tram final de la temporada d’hivern.
La jornada ha registrat una afluència de 2.080 persones i una mitjana de 130 vendes per expositor, unes xifres que confirmen la bona acollida de la proposta i milloren els resultats assolits en la primera edició.
L’esdeveniment s’ha celebrat a la plaça Casa Calbó de Soldeu, amb la participació d’una desena d’establiments del sector tèxtil, complements i material d’esquí de la parròquia. Durant la fira, els comerços han ofert productes amb descomptes d’entre el 40% i el 70%, atraient tant residents com visitants.
La iniciativa s’emmarca dins les accions del comú per estimular l’activitat econòmica i oferir alternatives comercials en un moment de menor intensitat de vendes.
El conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, ha valorat positivament els resultats i ha assegurat que “els comerciants participants estan molt contents de l’augment de les xifres de vendes i visitants respecte l’any passat”. En aquest sentit, ha destacat que la fira contribueix a reactivar el comerç en períodes de menor activitat.
Kinchella també ha apuntat la possibilitat d’ampliar la durada de l’esdeveniment en futures edicions, afirmant que “els bons resultats ens permeten veure la manera de poder ampliar en un dia més la durada de la fira si els comerciants ho veuen bé”.