Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'esdeveniment ha estat marcat per l'augment de compradors. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Impuls pel comerç de la parròquia

La Fira Outlet de Soldeu augmenta un 30% en vendes i visitants i es consolida en la seva segona edició

La iniciativa del comú atrau més de 2.000 visitants i reforça el comerç local amb descomptes en el tram final de temporada d’hivern

La segona edició de la Fira Outlet de Soldeu ha tancat amb un increment del 30% en vendes i visitants, consolidant aquesta iniciativa impulsada pel Comú de Canillo per dinamitzar el comerç local en el tram final de la temporada d’hivern.

La jornada ha registrat una afluència de 2.080 persones i una mitjana de 130 vendes per expositor, unes xifres que confirmen la bona acollida de la proposta i milloren els resultats assolits en la primera edició.

L’esdeveniment s’ha celebrat a la plaça Casa Calbó de Soldeu, amb la participació d’una desena d’establiments del sector tèxtil, complements i material d’esquí de la parròquia. Durant la fira, els comerços han ofert productes amb descomptes d’entre el 40% i el 70%, atraient tant residents com visitants.

Els expositors registren una mitjana de 130 vendes i valoren positivament una acció que podria ampliar la seva durada

La iniciativa s’emmarca dins les accions del comú per estimular l’activitat econòmica i oferir alternatives comercials en un moment de menor intensitat de vendes.

El conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, ha valorat positivament els resultats i ha assegurat que “els comerciants participants estan molt contents de l’augment de les xifres de vendes i visitants respecte l’any passat”. En aquest sentit, ha destacat que la fira contribueix a reactivar el comerç en períodes de menor activitat.

Kinchella també ha apuntat la possibilitat d’ampliar la durada de l’esdeveniment en futures edicions, afirmant que “els bons resultats ens permeten veure la manera de poder ampliar en un dia més la durada de la fira si els comerciants ho veuen bé”.

Llegir
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
  • Parròquies, Societat
  • Parròquies, Societat
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
  • Parròquies, Societat
  • Parròquies, Societat
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu