La Fira del Bestiar d’Ordino consolida l’afluència familiar i impulsa noves mesures de suport ramader

L’aparcament de la Plana dels Camps d’Ordino ha acollit aquest dissabte la segona jornada de la Fira del Bestiar, que va arrencar divendres amb una de les tardes amb més afluència de famílies dels darrers anys. “Crec que anirem en la línia de les altres edicions i que això està més o menys consolidat. És un plaer pel sector, pel comú i pel Govern” ha assenyalat el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, mentre expressava el desig que tant turistes com ciutadans del país puguin valorar i conèixer la cultura del sector primari.
Per la seva banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que la Fira del Bestiar és una mostra per evidenciar que el sector ramader “està viu” i per apropar-lo a la ciutadania, especialment als infants i joves. En aquest sentit, ha posat en valor la participació dels escolars i la bona acollida de la iniciativa, que permet donar a conèixer de prop la realitat de la ramaderia a Ordino i al conjunt del país. També ha subratllat que es tracta d’una fira de primavera ja consolidada, recuperada fa uns anys.
Pel que fa als ajuts al sector primari, Casal ha explicat que el Govern ha incrementat les aportacions en més d’un 40% respecte al 2023, en el marc d’un replantejament global del model d’ajudes. Segons ha detallat, no es tracta només d’un augment quantitatiu, sinó d’una reorientació estratègica per adaptar-les a les necessitats del sector, amb l’objectiu de millorar la productivitat, reforçar la raça bruna d’Andorra i afavorir també la diversificació entre ramaderia i agricultura.
En aquesta línia, el ministre ha posat l’accent en el futur centre de recria de la raça Bruna d’Andorra, que ha de permetre centralitzar les anolles —les futures mares— i millorar la selecció genètica del bestiar. Casal ha explicat que la iniciativa permetrà “treure una càrrega suplementària de les explotacions” i afavorir la qualitat del producte ramader, alhora que pot generar noves oportunitats dins del sector. Es tracta, ha afegit, d’un projecte que s’impulsarà aquest any i que ha de contribuir a donar continuïtat a la ramaderia extensiva.
Davant d’una pregunta de la premsa sobre la presència d’ossos al país i la preocupació del sector, Casal ha reconegut la inquietud dels ramaders davant la fauna salvatge, però ha destacat que en els darrers dos anys no s’ha registrat cap dany declarat malgrat la presència de vuit exemplars. En aquest sentit, ha defensat les mesures de prevenció i control i els mecanismes de compensació i suport, així com les ajudes per a la protecció dels ramats, com ara sistemes de geolocalització o material de tancament. També ha insistit en la necessitat de convivència i pedagogia, tot recordant que sovint els danys provocats per gossos a explotacions ramaderes superen els ocasionats pels ossos.
Casal defensa la convivència amb la fauna salvatge i reclama responsabilitat als propietaris de gossos per protegir els ramats
Amb relació a aquesta qüestió, Betriu ha comentat que els propietaris de gossos han de complir la normativa i vigilar que els animals vagin lligats. “Crec que si tots ho fem bé podem compaginar la natura que tenim amb la parròquia i el país fantàstic que tenim a Andorra”.
Finalment, davant d’una qüestió sobre el Pla d’Urbanisme, el mandatari comunal ha recordat que el text ja està aprovat i en vigor, i que actualment permet la presentació de projectes d’acord amb la normativa vigent. Ha defensat que el model adoptat a la parròquia respon a la voluntat de preservar el territori, limitant la construcció en determinades zones i ordenant l’edificabilitat. En aquest sentit, ha remarcat que es tracta d’una eina pensada per garantir l’equilibri entre desenvolupament i protecció del paisatge per a les futures generacions.