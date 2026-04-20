Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, i el conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, durant la presentació de la Fira del Bestiar. | ANA / M.R
Agències
Sisena edició

Ordino reforça la Fira del Bestiar amb una nova subhasta per posar l’accent en “l’increment del consum de carn” al país

L'esdeveniment reunirà prop d’un centenar de caps de bestiar del 8 al 10 de maig i estrenarà un bus llançadora elèctric gratuït fins al recinte firal

L’aparcament de la Plana dels Camps d’Ordino acollirà, entre el 8 i el 10 de maig, la sisena edició de la Fira del Bestiar, la qual tindrà com a principal novetat la subhasta d’una vedella de raça bruna el diumenge, que se suma a la subhasta habitual de dues vaques. Així, l’edició preveu reunir prop d’un centenar de caps de bestiar repartits en seccions ovina, bovina i equina, a més d’incorporar millores com la posada en funcionament d’un bus llançadora elèctric gratuït que connectarà el centre del poble amb el recinte firal.

“Pel que fa a la subhasta de la vaca bruna per al consum, el 10% de la recaptació es destinarà a una acció sense ànim de lucre amb la qual volem posar l’accent en l’increment del consum de carn d’Andorra”, ha destacat el cònsol menor, Eduard Betriu, qui ha afegit que aquest import “servirà per finançar-ne una part en trobades com la que vam fer l’any passat al Port d’Envalira, o en altres iniciatives que estem treballant des del comú d’Ordino”.

Així doncs, el cap de setmana concentrarà els actes principals. Dissabte al matí tindrà lloc la inauguració oficial a les 10.00 hores, seguida d’una demostració de xollar ovelles i del concurs i subhasta nacional de mascles de raça bruna d’Andorra que es durà a terme a les 11.00 hores. La jornada es completarà amb actuacions culturals com la de l’Esbart Es Fadrins de Vielha i el lliurament de premis.

Paral·lelament, el centre del poble acollirà durant tot el dia un mercat de productes artesanals i agroalimentaris, el qual estarà obert des de les 10.00 a les 20.00 hores, amb demostracions d’oficis tradicionals, així com activitats familiars com el tir amb arc o les passejades amb poni. A la tarda, la música també hi tindrà protagonisme amb el concert de The Scarlett Brotherhood.

Diumenge, la jornada arrencarà amb un esmorzar popular que enguany s’obrirà a tota la població al voltant de les 08.30 hores i continuarà amb propostes participatives com el concurs de truites a les 10.00 hores. A més de la subhasta, el programa inclou una cercavila tradicional amb el buner Albert Adellach cap a les 11.30 hores i una actuació de l’Esbart Valls del Nord.

Val a dir que el divendres quedarà reservat al públic escolar, amb visites guiades per conèixer el sector ramader, mentre que durant tot el cap de setmana es podrà visitar una exposició fotogràfica sobre la transhumància a Andorra, amb imatges de Natàlia Montané. “Aquesta Fira del Bestiar és una mostra viva del que som: un territori amb arrels, però també amb mirada de futur. Continuarem treballant perquè esdeveniments com aquest siguin una eina de dinamització econòmica, cohesió social i projecció del país i de la parròquia” ha assenyalat el conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu