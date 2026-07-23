Escaldes destina 4,4 milions a reformar l’aparcament de Caldea per resoldre les filtracions i renovar-ne els accessos

Llum verda, per unanimitat, a la modificació de la despesa pluriennal destinada a la reforma de l’aparcament de Caldea, una actuació que ampliarà notablement el projecte inicial i elevarà la inversió prevista fins als 4,4 milions d’euros. En concret, el pressupost fixat pel comú escaldenc passarà d’un milió d’euros previst per al 2026 a 1,3 milions, mentre que la partida del 2027 augmentarà dels 800.000 euros inicials fins als 3,1 milions.
En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha explicat que el projecte havia nascut amb la voluntat de «deixar l’aparcament endreçat», però que les darreres inspeccions tècniques han fet evident la necessitat d’anar més enllà. «No s’entendria que Caldea fes una inversió multimilionària per modernitzar l’edifici i que l’aparcament continués amb goteres, brut i donant una mala imatge», ha afirmat Dolsa, qui ha destacat que la reforma inclourà la renovació integral dels acabats interiors, l’ampliació de les places perquè s’adaptin a les dimensions dels vehicles actuals i la construcció d’una nova sortida cap a la plaça dels Dos Valires, amb l’objectiu de facilitar la circulació en un aparcament que actualment concentra l’entrada i la sortida en un únic punt.
«No s’entendria que Caldea fes una inversió multimilionària per modernitzar l’edifici i que l’aparcament continués amb goteres, brut i donant una mala imatge» – Quim Dolsa
L’actuació, però, anirà més enllà del mateix aparcament. I és, que durant les primeres inspeccions, s’han detectat importants filtracions d’aigua provinents de la carretera superior, obligant a obrir el carrer Josep Viladomat per renovar-ne la impermeabilització. Serà llavors quan el comú aprofitarà per substituir el clavegueram i la xarxa de recollida d’aigües pluvials, com per estudiar una ampliació de les voravies per facilitar el pas de les persones amb mobilitat reduïda: «Ja que hem d’obrir el carrer, creiem que val la pena canviar també les canonades, renovar els serveis i plantejar unes voravies més àmplies. És una oportunitat per fer una actuació completa i no haver de tornar-hi d’aquí a pocs anys», ha defensat Dolsa.
Altrament, el cònsol menor també ha advertit que es fa difícil preveure amb exactitud el cost final dels treballs, ja que «cada vegada que obrim un projecte d’aquest tipus apareixen coses noves. Ens trobem instal·lacions molt antigues i serveis dels quals ni tan sols sabem de qui són«, recordant que l’encariment dels materials de construcció també està provocant que alguns concursos públics quedin deserts. Malgrat aquesta incertesa, Dolsa ha defensat que «l’oportunitat és ara, ja que preferim fer l’obra d’una tacada que no pas obrir l’aparcament, aturar els treballs i haver de tornar-hi d’aquí dos o tres anys«. En aquest sentit, no ha descartat que altres projectes comunals puguin ajornar-se si és necessari prioritzar aquesta intervenció.
«Cada vegada que s’actuï en una planta oferirem als abonats places en altres aparcaments coberts del comú. Només amb el pàrquing del Falgueró tenim espai de sobres» – Quim Dolsa
Per la seva banda, la cònsol major, Rosa Gili, ha remarcat que la reforma respon també a la necessitat de preservar una infraestructura estratègica en una parròquia amb dèficit d’aparcament. «Tenim una manca d’estacionament i també hem de cuidar els equipaments que són propietat del comú. Si podem guanyar algunes places més i millorar les condicions de l’aparcament, ho hem d’aprofitar», ha afirmat, tot afegint que «s’està fent una intervenció molt ambiciosa a Caldea i un aparcament en mal estat acabaria deslluint el conjunt».
Des de la minoria, Gemma Bofarull, però, ha reclamat una previsió econòmica més ajustada davant els possibles imprevistos que puguin aparèixer durant les obres. Dolsa ha reconegut que l’objectiu és evitar nous suplements de crèdit, però ha admès que «en una obra d’aquesta complexitat no es pot prometre que no apareguin nous condicionants». Tanmateix, sí que ha assegurat que els treballs es planificaran per fases per reduir al màxim les afectacions i que els abonats disposaran d’alternatives: «Cada vegada que s’actuï en una planta oferirem als abonats places en altres aparcaments coberts del comú. Només amb el pàrquing del Falgueró tenim espai de sobres per reubicar-los i, si algú prefereix un altre aparcament més proper, intentarem facilitar-li», ha conclòs.