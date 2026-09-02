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  • Una imatge del complex esportiu d'Encamp. | Comú d'Encamp
Alex Montero Carrer
Reforçar l’ús d’energies renovables.

Encamp instal·larà plaques solars al complex esportiu i l’escola bressol per cobrir el 35% de la demanda elèctrica

Els treballs suposen una inversió de 692.440 euros i permetran generar uns 390.000 kWh anuals, amb un retorn econòmic previst d’entre vuit i nou anys

Encamp ha iniciat els treballs per construir una instal·lació fotovoltaica a les cobertes del complex esportiu i sociocultural i de l’escola bressol. El projecte preveu instal·lar panells captadors d’energia solar a les diferents cobertes ja existents del complex, els quals permetran transformar l’energia solar en electricitat mitjançant panells fotovoltaics i en energia tèrmica a través de captadors plans, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels equipaments públics i reforçar l’ús d’energies renovables.

En conjunt, la nova instal·lació tindrà una producció anual estimada de 390.000 kWh. Aquesta producció permetrà cobrir aproximadament el 35% de la demanda elèctrica del complex esportiu i sociocultural, així com entre el 35% i el 40% de les necessitats d’aigua calenta de l’equipament. Segons apunten des del comú, el projecte contribuirà a reduir la dependència energètica exterior, el consum d’energies fòssils i les emissions, alhora que permetrà disminuir els costos energètics futurs.

Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Sideco, SL per un import de 692.440,59 euros i compten amb un termini previst d’execució de cinc mesos. Pel que fa a la viabilitat econòmica de l’actuació, els estudis tècnics situen el retorn de la inversió en un període aproximat d’entre vuit i nou anys. Val a dir que la nova instal·lació se suma a altres actuacions impulsades, com la substitució de l’enllumenat públic i dels edificis comunals per tecnologia LED i sensors de moviment, així com la implantació de l’aerotèrmia com a sistema de calefacció.

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