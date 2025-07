Festa Major d'Andorra la Vella

Els gegants Carlemany i Ermessenda, pregoners d’una Festa Major amb 58 activitats i quinze escenaris a la capital

La corporació comunal presenta una edició inclusiva i participativa amb els gegants com a pregoners i la recuperació de la trobada gegantera

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dimarts la programació de la Festa Major 2025, la qual se celebrarà entre l’1 i el 4 d’agost i que oferirà una seixantena d’activitats distribuïdes en 15 escenaris diferents de la parròquia. L’esdeveniment tindrà com a protagonistes destacats els gegants Carlemany i Ermessenda, que enguany celebren el 40è aniversari i que, per aquest motiu, exerciran de pregoners de la festa. “Amb motiu de l’efemèride, hem fet una restauració integral dels dos gegants i s’ha impulsat la reactivació de la Gresca Gegantera d’Andorra la Vella, que ens oferirà diverses sorpreses al llarg de la Festa Major”, ha explicat la cònsol menor Olalla Losada.

L’acte inaugural tindrà lloc divendres 1 d’agost a les 19.00 hores a la plaça del Poble i inclourà també la tradicional Dansa del Pregó, a càrrec de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella. L’espai, recentment remodelat, s’estrenarà oficialment aquell mateix dia al matí amb una rua infantil protagonitzada pels nens i nenes que participen en les activitats esportives, artístiques i de lleure organitzades pel Comú. “Volem que els infants siguin els primers a estrenar la plaça”, ha indicat Losada.

L’edició d’enguany s’ha dissenyat amb la voluntat de “fer una festa major en què tothom se senti representat”, segons ha afirmat Losada, i ampliar el radi d’activitat més enllà dels escenaris habituals, com les places del Poble i Guillemó. En total, es preveuen 58 activitats. Una de les novetats principals serà la recuperació de la trobada gegantera, que enguany reunirà 10 colles, entre elles les de Sant Pol de Mar, Calella, Ametlla de Merola, Pineda, Lloret de Mar, la Colla Jove de Manresa, Olost i Sant Julià de Lòria. “La participació de la colla laurediana és un exemple de com podem fer comunitat no només amb entitats de fora del país, sinó també amb les parròquies veïnes”, ha remarcat Losada.

A més, també es recuperarà el Ball de Gegants Medievals, una dansa creada el 1999 per Maria Àngels Velando i Albert Bartumeu, que interpretaran conjuntament els gegants d’Andorra la Vella i de Sant Pol de Mar. L’actuació tindrà lloc el dissabte 2 d’agost a les 12.30 hores a la plaça del Consell. Seguidament, l’Esbart Dansaire oferirà una mostra de danses medievals. “Cal impulsar i consolidar la presència del talent local a les nostres festes i en totes les iniciatives que organitzem”, ha defensat el cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes.

El cartell musical incorpora propostes pensades per a diferents franges d’edat. Entre els artistes confirmats hi ha Els Catarres, Julieta, Nil Moliner, Al·lèrgiques al pol·len, Los Rebeldes, Old School i La Principal de la Bisbal. Tots els concerts es faran a la plaça Guillemó i seran gratuïts. A més, com a novetat, després de les actuacions hi haurà sessions de DJ protagonitzades per artistes andorrans.

En l’àmbit esportiu, s’organitzaran diverses activitats, com el tradicional Open de pesca sense mort, el torneig de vòlei platja, una competició d’skate, la marató d’escacs i una sessió de ioga dirigida per Valeria Berisso. També es repetirà el Gran Premi d’Andròmines – Bici Lab Andorra, divendres a les 20.00 hores. “Repetim l’aposta per aquesta activitat després de l’èxit de l’any passat i per la seva capacitat de fomentar el treball en equip i l’esperit de comunitat”, ha afirmat Cartes.

Finalment, el comú posarà a disposició de la ciutadania una enquesta de satisfacció per valorar la programació i recollir propostes de cara a l’edició de 2026. “Creiem fermament que la Festa Major ha de ser una celebració compartida, construïda entre totes i tots, i per això és fonamental escoltar la veu de la ciutadania, que és qui realment la viu i gaudeix”, ha conclòs Losada.