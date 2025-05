Un estiu de música i festa a la capital

Nil Moliner encapçala un cartell musical gratuït i per a tots els públics a la Festa Major d’Andorra la Vella

La partida destinada per part de la corporació comunal per als concerts, els quals se celebraran a la plaça Guillemó, és de 140.000 euros

En aquest sentit, la cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, ha destacat que l’objectiu és mantenir el caràcter popular de la celebració: “Volem que la Festa Major continuï sent un espai compartit, viu, i que tothom en pugui gaudir”. Per aquest motiu, el Comú ha decidit separar la programació musical de la resta d’espectacles i esdeveniments, i avançar-ne la difusió per tal que el públic pugui reservar-se les dates. Un altre dels punts forts és la participació ciutadana. Segons Losada, l’any passat unes 300 persones van fer arribar els seus gustos musicals a través d’una enquesta: “Tot i que el volum inicial de participació és modest, creiem que es pot convertir en una pràctica habitual”.

Andorra la Vella ha desvetllat aquest dijous el cartell musical de la seva Festa Major, que enguany tornarà a oferir tots els concerts de manera gratuïta. El programa, pensat per arribar a públics diversos, inclou noms com Nil Moliner, Els Catarres, Julieta i Al·lèrgiques al Pol·len, i totes les actuacions tindran lloc a la plaça Guillemó, espai que s’ha consolidat com a escenari de referència des del 2016.

La programació arrencarà l’1 d’agost amb el grup barceloní Los Rebeldes, que celebren 45 anys de trajectòria. El mateix dia també pujaran a l’escenari Els Catarres, que tornaran a la capital després d’actuar-hi per darrera vegada l’any 2012. El dissabte dia 2 serà el torn d’Al·lèrgiques al Pol·len, una formació femenina de Gràcia amb quatre discos publicats, i de la jove promesa del pop electrònic català Julieta, de 24 anys, reconeguda per la seva presència en festivals com el Primavera Sound. El diumenge es mantindrà el tradicional concert de la Principal de la Bisbal, seguit de l’actuació del grup nacional Oldschool, conegut per les seves versions de rock clàssic.

La cloenda, el dilluns 4 d’agost, anirà a càrrec de Nil Moliner, qui amb 32 anys i tres àlbums publicats s’ha consolidat com una de les veus més destacades del pop estatal. “És un artista que connecta amb tot tipus de públic. Tant si el coneixes com si no, les seves cançons enganxen i creen un ambient molt especial”, ha afirmat Losada. A més, les nits de divendres, dissabte i dilluns es tancaran amb sessions de DJ d’una hora de durada. Encara no s’ha concretat el nom dels artistes, però la corporació d’Andorra la Vella preveu apostar per DJs del país amb estils diversos.

Pel que fa al pressupost, la partida destinada als concerts d’aquest any és de 140.000 euros, incloent-hi catxets, logística i producció. Aquesta xifra representa un increment respecte a l’edició anterior, que es va situar en 120.000 euros. Finalment, la cònsol menor ha avançat que, si es compleixen els terminis, la plaça del Poble estarà disponible per a altres activitats de la Festa Major, coincidint amb la seva reobertura després de les obres.