El veïnat del Tarter demana revisar la gestió de la treta de neu arran de sorolls a primera hora i obstacles a la calçada

Els veïns del Tarter han tornat a adreçar-se al Comú de Canillo per denunciar el que consideren unes actuacions inadequades del servei de treta de neu. Segons expliquen, es tracta d’una petició que repeteixen des del 2024 i que reclama, d’una banda, el respecte al descans i, de l’altra, una revisió dels procediments que, afirmen, generen situacions de perill a la via pública. Així, la queixa principal fa referència al pas de maquinària a primera hora del matí.
En aquest sentit, els residents destaquen que “una cosa és que passi a netejar la llevaneu i, l’altra, tenir una màquina fent feines no urgents a deshora”, tot assenyalant que aquestes tasques es duen a terme “de les 05.30 a les 08.00 hores”, fet que provoca molèsties pel soroll del vehicle i de la sirena de marxa enrere. A més, demanen que aquest tipus d’operacions es programin en horari diürn, recordant que “fa dies i dies que no tenim acumulacions de neu destacables i hi ha temps de sobres de fer-ho”.
Pel que fa a la seguretat, els veïns alerten que, com cada any, “s’amuntega neu en el carril de baixada de la cruïlla sense visibilitat del restaurant Sa Terrasseta”, fet que complica el gir obligatori a l’esquerra i pot provocar encontres frontals amb vehicles que circulen des de la zona de l’església. A aquests punts se sumaria la visibilitat limitada a la incorporació del Tarter a la CG-2, on, segons indiquen, “s’acumula neu deixant sense visibilitat el costat esquerre amb el perill que això comporta”.
D’aquesta manera, els residents conclouen demanant que “es revisin les formes del servei de treta de neu del Tarter abans que tinguem un accident evitable, però irreparable”, i insisteixen que les tasques no urgents s’executin dins la franja de dia, entre les 08.00 i les 22.00 hores.