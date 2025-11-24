El programa Reviu per habilitar habitatges s’amplia amb finançament preferent i garanties per als propietaris

El programa Reviu farà un pas endavant amb noves facilitats per mobilitzar habitatges buits i incorporar-los al mercat públic de lloguer assequible. A partir d’ara, els propietaris que decideixin reformar els seus pisos per cedir-los temporalment al programa podran accedir a finançament amb condicions preferents, comptar amb la garantia del Comú d’Andorra la Vella i rebre una gestió integral del lloguer, amb assegurament de pagaments i manteniment dels immobles durant tota la cessió. També podran optar a percebre per avançat les rendes quinquennals i gaudir de bonificacions en els tributs comunals vinculats als habitatges.
Aquest conveni reforça la capacitat del Comú per mobilitzar pisos buits i ampliar l’oferta amb garanties per als propietaris i per als futurs llogaters
Aquestes noves eines són possibles gràcies al conveni signat entre el Comú d’Andorra la Vella i MoraBanc, formalitzat pel cònsol major, Sergi González, i el director general de Negoci Andorra de l’entitat bancària, Xavier Riestra. L’acord converteix MoraBanc en la primera entitat financera adherida al programa Reviu i fixa un tipus d’interès Euríbor a 12 mesos + 0,5% per als préstecs destinats a reformes, revisable anualment. El comú podrà garantir fins al 100% de l’import finançat i mantindrà la seva aportació directa de fins al 30% del cost de les obres, segons els límits establerts a les bases del programa.
El conveni també contempla que la corporació s’encarregui de gestionar, si cal, els certificats d’habitabilitat i el seguiment de les actuacions de reforma. Durant la signatura, Sergi González va subratllar la importància d’incorporar el sector privat en les polítiques d’habitatge per ampliar l’oferta i donar garanties tant als propietaris com als futurs llogaters. Xavier Riestra, per la seva part, va destacar el compromís de MoraBanc amb un projecte que aporta solucions en un àmbit que la ciutadania identifica com una necessitat essencial.