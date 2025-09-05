Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El Periòdic d'Andorra
Circulació reestablerta

El Pont de París i el vial de la Dama de Gel reobren aquest divendres a la tarda després de setmanes de restriccions

Diverses línies de transport públic recuperaran els seus recorreguts habituals a partir de dissabte, coincidint amb l’inici del curs escolar

La circulació pel Pont de París i el vial de baixada de la Dama de Gel, restringida des de fa unes setmanes per les obres, es reobrirà aquest divendres a partir de les 16.00 hores. Segons ha informat el departament de Mobilitat, els vehicles hi podran tornar a circular un cop finalitzats els treballs que s’han dut a terme a la zona. L’actuació de FEDA Ecoterm ha permès desplegar la xarxa de calor a la zona, mentre que el comú ha aprofitat per executar obres de reparació i manteniment del pont, amb un cost de 350.000 euros.

El conseller de Circulació i Aparcaments d’Andorra la Vella, Xavier Surana, ha celebrat l’avançament del calendari. “Estem contents que es pugui finalitzar abans”, ha declarat, tot destacant que l’obertura coincideix amb l’inici del curs escolar. “Hi haurà més moviment d’autobusos i, per tant, la circulació es complica. Tot el que es pugui resoldre abans és en benefici de la ciutadania”, ha afegit.

Amb la reobertura, diverses línies de transport públic recuperaran els seus recorreguts habituals. Mobilitat ha informat que, a partir de dissabte 6 de setembre, es modifica el recorregut de les línies L2 i BN2 en sentit sud – Andorra la Vella i de la línia BN1 en sentit sud – Sant Julià de Lòria. També a partir de dissabte, la línia L1 en sentit sud – Sant Julià de Lòria tornarà al seu itinerari habitual.

L’anunci on s’informa de la reobertura de la circulació al pont de París i el vial de baixada. | Departament de Mobilitat
