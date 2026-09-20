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  • Una imatge de la zona de jocs infantils del parc Central. | Marvin Arquíñigo
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Urbanisme

El POUP d’Andorra la Vella garantirà la preservació de tot el parc Central, també íntegrament l’actual espai verd

El document, el qual ja està tancat, estableix que, en el futur, passi a ser de titularitat comunal quan es desenvolupi el pla parcial en aquesta zona

El nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) d’Andorra la Vella garantirà la preservació de la totalitat del parc Central. El document, el qual ja està tancat i es posarà a exposició pública a finals d’aquest mes, protegeix íntegrament l’actual espai verd i estableix que, en el futur, passi a ser de titularitat comunal quan es desenvolupi el pla parcial de la zona. Cal esmentar que la preservació del parc Central ha estat una de les prioritats de la corporació durant la redacció del nou planejament, segons ha explicat el cònsol major, Sergi González. Així, el mandat del comú era evitar que el desenvolupament urbanístic de la zona acabés comprometent un dels principals espais verds de la parròquia.

«L’important és garantir que el parc Central continuï sent un espai verd i públic per a les generacions futures» – Sergi González

«Des del primer moment teníem clar que Andorra la Vella no es podia permetre perdre el parc Central. És el gran pulmó de la parròquia i un espai de referència també per al conjunt del país», ha assenyalat el mandatari. En detall, la nova planificació preserva totalment els 18.000 metres quadrats que ocupa el parc que, tal com ha apuntat el cònsol «acabarà passant a mans del comú quan s’executi el pla parcial». Es tracta, però, d’un procés vinculat al futur desenvolupament urbanístic de la zona i que, per tant, no tindrà efectes immediats. Actualment, els terrenys són de propietat privada i la corporació els manté en règim de lloguer, una situació que continuarà mentre no es desplegui el planejament.

La futura titularitat pública suposarà també que, arribat aquest moment, la corporació deixi d’assumir l’actual cost d’arrendament, situat al voltant del milió i mig d’euros anuals. Des del comú de la capital, però, es posa l’accent sobretot en la garantia que ofereix el nou POUP sobre la preservació definitiva de l’espai. «L’important és garantir que el parc Central continuï sent un espai verd i públic per a les generacions futures. Aquesta era una decisió que havíem de prendre ara, encara que els seus efectes s’acabin materialitzant més endavant», ha afirmat González. La protecció del parc Central s’emmarca en una de les línies generals del nou pla d’urbanisme: contenir el creixement, reduir la pressió edificatòria i ampliar i consolidar els espais destinats a ús públic, informa l’ANA.

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