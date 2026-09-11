El ‘FestXic!’ creix en la segona edició amb tres dies de festival i prop d’una quarantena d’activitats familiars

La segona edició del festival familiar ‘FestXic!’ ja està en marxa a Andorra la Vella amb prop d’una quarantena d’activitats i, enguany, una jornada més de programació. La cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, ha estat l’encarregada de donar aquest divendres el tret de sortida a una proposta que, després de la bona acollida de l’any passat, busca consolidar-se entre els infants i les seves famílies. Així, les primeres hores ja han deixat veure una notable afluència als tallers i activitats instal·lats al carrer Callaueta, una resposta que ha portat Losada a destacar que l’espai «ja comença a tenir aquest perfil de ‘FestXic!’ que ens agrada».
La programació s’estendrà al llarg del cap de setmana per diferents punts de la parròquia, principalment el carrer Callaueta, el Parc Central i la plaça del Poble. La voluntat de la corporació comunal és distribuir les prop de 40 propostes en espais adaptats a les diferents activitats perquè les famílies puguin participar-hi amb tranquil·litat. D’aquesta manera, el festival amplia enguany tant la durada com el programa respecte de la primera edició, mantenint una oferta especialment pensada per als infants i els joves.
«Al final és un festival que hem creat des del comú, és a dir, des dels tècnics asseguts en una taula s’ha creat aquest festival. Per tant, és una cosa que és molt nostra» – Olalla Losada
Precisament, una de les principals novetats d’aquesta segona edició és que el ‘FestXic!’ passa de dues a tres jornades. La decisió arriba després de l’èxit assolit l’any passat i aprofita també la coincidència amb la Diada de Catalunya per intentar captar més visitants durant el cap de setmana. En aquest sentit, Losada ha remarcat que la voluntat és trobar un equilibri entre el públic del país i el que arriba de fora, ampliant l’abast d’un festival que va néixer amb una clara vocació familiar.
Losada també ha reivindicat el caràcter propi d’una iniciativa concebuda íntegrament des de la corporació comunal i que enguany s’ha preparat posant especial atenció en els detalls de la programació. «Al final és un festival que hem creat des del comú, és a dir, des dels tècnics asseguts en una taula s’ha creat aquest festival. Per tant, és una cosa que és molt nostra«, ha assenyalat la cònsol menor, incidint així en una proposta que arriba a la segona edició després de la resposta obtinguda en la seva estrena.