Seguretat estructural

Els veïns afectats per les esquerdes a l’avinguda Santa Coloma podran tornar a casa al juny després de dos anys fora

Els treballs s’han allargat més del previst a causa de la seva alta complexitat tècnica i garantir en tot moment la seguretat estructural de l’edifici

Els residents de l’edifici més afectat per les esquerdes detectades a l’avinguda Santa Coloma fa gairebé dos anys podran tornar als seus habitatges durant el mes de juny. El desallotjament es va produir a finals d’agost de 2023 com a mesura preventiva arran dels danys estructurals generats durant els treballs de construcció d’un nou edifici situat on abans hi havia l’aparcament Giberga. Les obres de reparació han estat llargues i tècnicament exigents, amb l’objectiu prioritari de garantir la seguretat de l’immoble.

Segons ha confirmat José Luis González, enginyer i director dels treballs, en declaracions al programa ‘Avui serà un bon dia’ de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), “la previsió és que al llarg del mes de juny els veïns puguin tornar als seus pisos, tot i que no es pot fixar encara una data concreta“. González ha remarcat que “el criteri principal ha estat la seguretat estructural, no la rapidesa”, fet que ha allargat el calendari previst inicialment.

Les esquerdes van aparèixer com a conseqüència dels moviments de terres derivats de l’excavació per edificar a la parcel·la situada just al davant. “Hi ha diversos factors implicats, però el principal és l’obra de fonamentació que es va fer en aquell terreny”, ha assenyalat González. Les intervencions al bloc afectat han estat complexes, ja que han requerit mesures de consolidació estructural adaptades a la tipologia de danys detectats.