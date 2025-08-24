Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  La línia d'Engolasters és la més utilitzada, amb més de 19.000 recollides, mentre que el bus a la demanda ha realitzat 2.141 trajectes per a 41 usuaris.
El Periòdic d'Andorra
Va entrar en funcionament l'1 de gener

El bus comunal d’Escaldes supera els 38.000 trajectes en el primer semestre amb les tres noves línies regulars

La línia d’Engolasters és la més utilitzada, amb més de 19.000 recollides, mentre que el bus a la demanda ha realitzat un total de 2.141 trajectes

El servei de bus comunal d’Escaldes-Engordany ha tancat el primer semestre de l’any amb 36.191 recollides a les tres línies regulars —Engolasters, Els Vilars i Sant Jaume— i 2.141 trajectes més del bus a la demanda, adreçat a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat. En total, s’han atès 41 usuaris d’aquest últim servei.

La línia més utilitzada ha estat la d’Engolasters, amb 15.558 recollides en dies laborables i 4.020 més en caps de setmana i festius. La segueix la línia d’Els Vilars, amb 9.513 recollides, i la de Sant Jaume, amb 4.966. Els caps de setmana i festius, aquestes dues línies s’uneixen i han sumat 2.134 recollides. Pel que fa a les hores de màxima afluència, a la línia d’Engolasters es concentren a les 17.00 i a les 19.00 hores; a la d’Els Vilars a les 08.00 i a les 17.00 hores; i a la de Sant Jaume a les 18.00 i a les 19.00 hores.

El nou servei de bus comunal va entrar en funcionament l’1 de gener, amb la incorporació de les tres línies regulars per donar cobertura a tota la parròquia. L’alta demanda del que fins llavors era el bus a demanda va fer evident la necessitat de crear línies fixes. Amb tot, el servei sota demanda s’ha mantingut per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Les modificacions s’han dut a terme a partir dels suggeriments dels usuaris recollits en una enquesta, amb l’objectiu d’adaptar el servei a les necessitats de la ciutadania i millorar la mobilitat interna a la parròquia.

