El bus comunal d’Escaldes supera els 38.000 trajectes en el primer semestre amb les tres noves línies regulars

El servei de bus comunal d’Escaldes-Engordany ha tancat el primer semestre de l’any amb 36.191 recollides a les tres línies regulars —Engolasters, Els Vilars i Sant Jaume— i 2.141 trajectes més del bus a la demanda, adreçat a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat. En total, s’han atès 41 usuaris d’aquest últim servei.
La línia més utilitzada ha estat la d’Engolasters, amb 15.558 recollides en dies laborables i 4.020 més en caps de setmana i festius. La segueix la línia d’Els Vilars, amb 9.513 recollides, i la de Sant Jaume, amb 4.966. Els caps de setmana i festius, aquestes dues línies s’uneixen i han sumat 2.134 recollides. Pel que fa a les hores de màxima afluència, a la línia d’Engolasters es concentren a les 17.00 i a les 19.00 hores; a la d’Els Vilars a les 08.00 i a les 17.00 hores; i a la de Sant Jaume a les 18.00 i a les 19.00 hores.
El nou servei de bus comunal va entrar en funcionament l’1 de gener, amb la incorporació de les tres línies regulars per donar cobertura a tota la parròquia. L’alta demanda del que fins llavors era el bus a demanda va fer evident la necessitat de crear línies fixes. Amb tot, el servei sota demanda s’ha mantingut per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Les modificacions s’han dut a terme a partir dels suggeriments dels usuaris recollits en una enquesta, amb l’objectiu d’adaptar el servei a les necessitats de la ciutadania i millorar la mobilitat interna a la parròquia.