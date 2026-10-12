Dino Forest retarda la inauguració per valorar la construcció d’un funicular que transporti els visitants pel parc

El parc temàtic Dino Forest, projectat a Sant Julià de Lòria, ha tornat a ajornar la seva obertura després que els promotors hagin decidit estudiar la incorporació d’un sistema de transport mecànic que també podria funcionar com una nova atracció del recinte. La iniciativa, la qual inicialment havia de posar-se en funcionament durant l’estiu i que posteriorment va traslladar la previsió d’inauguració a aquest mes d’octubre, manté l’objectiu d’obrir abans d’acabar l’any, tot i que la data continua condicionada a la decisió sobre aquesta nova infraestructura.
«Estem estudiant la possibilitat d’instal·lar un enginy mecànic o funicular inclinat que, a més d’un sistema de transport per als visitants, seria una atracció més del parc«, han indicat els impulsors del projecte en declaracions a El Periòdic, insistint que aquesta possibilitat, la qual no figurava entre els principals elements anunciats en un inici, obligaria a definir les característiques de l’equipament abans de permetre entrar els primers visitants. En aquest sentit, les mateixes fonts han remarcat que «abans d’obrir el parc s’ha de definir si el giny mecànic hi va o no, ja que posteriorment, ple de visitants, no serien convenients les obres».
Tanmateix, i pel que fa al calendari, els promotors han assenyalat que, si les circumstàncies finalment ho permeten, «la previsió seria abans d’acabar l’any», tot i que han evitat concretar una data definitiva. D’altra banda, cal destacar que els aproximadament 130 dinosaures previstos per al recinte ja han estat fabricats, tot i que el seu trasllat continua vinculat a les dificultats del transport marítim internacional: «Estan construïts, però hi ha el pas marítim pel mar Roig i el consegüent canal de Suez«, han indicat en ser consultats per aquesta qüestió, evitant precisar, també en aquest cas, si els exemplars han iniciat el trajecte cap al Principat ni quan està prevista l’arribada.
Vista enrere
Mirant enrere, va ser a finals de febrer quan el projecte de Dino Forest es va donar a conèixer després de l’aprovació per part de Govern i del comú lauredià. En aquell moment, els impulsors del projecte situaven la inauguració durant l’estiu del 2026, situant aquest com un parc temàtic infantil dedicat al món de la prehistòria, amb reproduccions de dinosaures a mida natural i amb moviment, activitats pedagògiques i diferents espais d’oci familiar. Uns tres mesos després, al maig, aquesta mateixa casa va actualitzar el calendari, amb els promotors traslladant la previsió d’obertura a l’octubre, ja que els dinosaures es trobaven en procés de fabricació a la Xina i que el transport marítim podia condicionar els terminis: «Si es pot tornar a passar pel canal de Suez en lloc d’haver de rodejar Sud-àfrica, els terminis es podrien escurçar considerablement».
Cal recordar que Dino Forest és una iniciativa privada impulsada per la societat familiar andorrana Serveis Tecnològics SL, i que preveu ocupar uns 35.000 metres quadrats de terreny a la cota 1.154, a la zona d’Auvinyà. El complex inclourà un circuit per a vianants, zones infantils, espais de restauració, aparcament i una botiga de records, amb accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i famílies amb cotxets. En aquest sentit, els promotors també han defensat que les instal·lacions es construiran amb materials desmuntables i sense edificacions de formigó i totxana, amb la voluntat així de poder limitar l’impacte sobre l’entorn paisatgístic.