Govern i comú aproven el parc temàtic infantil Dino Forest a Sant Julià de Lòria amb previsió d’obertura el proper estiu

El Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria han aprovat el projecte d’un parc infantil temàtic a la parròquia, una iniciativa privada que es preveu inaugurar el proper estiu sota el nom de Dino Forest. La proposta ha estat presentada per la societat familiar andorrana Serveis Tecnològics SL, la qual assumirà el finançament del complex. Segons la informació a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC i facilitada pels promotors, el parc estarà dedicat principalment al públic infantil i tindrà un marcat caràcter paleontològic. El recinte inclourà reproduccions d’espècies animals prehistòriques a mida natural, amb moviment, així com diverses atraccions complementàries, un ampli parc infantil i activitats de tipus pedagògic.
Així, els impulsors del projecte assenyalen que el parc vol oferir als infants “un món fantàstic de la prehistòria, dissenyat especialment per a ells”. En aquest sentit, afegeixen que la iniciativa neix amb la voluntat de crear un espai específic per al públic familiar dins l’oferta d’oci del país. El projecte preveu un circuit totalment per a vianants i la incorporació de serveis complementaris com una zona d’aparcament, un sector tècnic, una bateria de lavabos, un establiment de restauració de menjar ràpid i una botiga de souvenirs. A més, els camins estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, gent gran i cotxets per a nadons.
Pel que fa a la construcció, els promotors indiquen que “la totalitat dels espais seran ensamblats amb materials ecològics, movibles i de fàcil desplaçament”, seguint una visió de construcció tradicional. Així mateix, remarquen que “no està previst cap tipus d’edificació amb formigó i totxana”, amb l’objectiu de garantir la inexistència d’alteracions paisatgístiques i mediambientals. La ubicació prevista se situa a la cota 1.154, a la partida d’Auvinyà, concretament en la porció de propietat privada anomenada Terres Tarteres i Terra dita del Frare, amb una superfície aproximada de 35.000 metres quadrats.
L’estudi tècnic ha estat encomanat a les arquitectes lauredianes Judith Puig i Anna Mirapeix, amb la col·laboració de l’arquitecte Carles Puig, així com de l’enginyer Josep Comella i el topògraf Josep Viñals. Els promotors també manifesten que es donarà prioritat a persones inscrites a Sant Julià tant per a l’adequació del conjunt com per als llocs de funcionament i manteniment del parc, atès que, segons exposen, “és allà on naturalment radica el projecte i és allà on s’ha de desenvolupar”. Pel que fa al tiquetatge, indiquen que els preus d’entrada seran de caràcter assequible, especialment per a famílies, infants, persones amb discapacitat i gent gran.
Per a l’assessorament i la gestió del complex recreatiu, la societat ha arribat a un acord amb un grup mallorquí propietari de parcs d’aquestes característiques a l’illa (tot fa pensar que es tractaria del complex Dinosaurland). Els promotors subratllen que l’experiència d’aquest operador, el qual gestiona l’únic parc d’aquest tipus existent a Espanya, ha de contribuir “al bon desenvolupament de Dino Forest com una atracció temàtica singular al Pirineu”. Finalment, la societat promotora assenyala que la iniciativa es planteja com “un complement d’activitats de la parròquia” i afirmen haver “dipositat tota la confiança en aquest plantejament”, alhora que expressen els seus “millors auguris d’èxit”.