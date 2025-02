L’empresa per construir els habitatges a preu assequibles a Terra Vella es coneixerà demà

Amb el tret final aquest dijous per a presentar-se les empreses interressades en el concurs de concessió de caire publicoprivat per a la construcció d’un edifici d’habitatges a preu assequible situat al terreny de Terra Vella hi ha hagut finalment un candidat que ha optat a la licitació.

“Estem molt contents d’anunciar que hem rebut avui l’entrada d’una empresa per crear aquest projecte en el qual la conselleria d’Habitatge hi ha cregut molt i ha donat el seus fruits. Es tracta d’un edifici que abastirà entre 40 i 50 pisos de preu regulat, situat al davant del complex Jovial, i en el que gràcies a la col·laboració amb les administracions, així com havent exonerat l’ITP per al mateix, s’ha treballat per revertir així una problemàtica tan pronunciada com és l’habitatge”, ha asseverat als periodistes el cònsol de la capital, Sergi González.

Sobre la licitació, el mandatari territorial no ha esclarit quin és el seu autor atès que “demà, durant l’obertura oficial, és presentarà davant el públic“. Val a dir que la proposta necessita encara aprovar una validació, i per tant, un termini de 15 dies hàbils per ratificar-se. El que sí que ha esclarit el cònsol és que l’estimació per a construir aquest edifici ubicat a la Borda Nova, en quant a terminis, contempla sis mesos de projecte i després altres 30 de construcció, amb una concessió per a 50 anys. Econòmicament, el Govern estima invertir uns 8 o 12 milions d’euros, no sent la xifra exacta, ja que “correspòn a les indicacions inicials” que va rebre el Comú per part dels primers promotors després de recuperar alguns espais públics com aquest.

Amb aquesta futura concessió, el màxim responsable comunal ha posat de manifest que el fet d’haver aconseguit mobilitzar empreses i capital per a tractar d’abastir l’oferta de llars a preu assequible, “motiva en la intenció de continuar establint sinergies entre l’administració local i l’agent privat”. Cal aclarir que la política de foment de l’habitatge a Andorra la Vella ha rebut recentment un nou impuls amb la decisió, aprovada en el darrer Consell comunal, d’exonerar de la part parroquial de l’impost de transmissions patrimonials del 3% les concessions destinades a la construcció d’habitatges de preu assequible.