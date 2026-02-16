Coma atribueix la menor afluència a la Cota 1.300 al mal temps i apunta que el bloqueig de l’RN20 “afecta a tot el país”

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, qüestionada per aquest mitjà per la representació del Judici dels Contrabandistes d’enguany i les referències a la Cota 1.300, ha admès que la climatologia ha condicionat enguany l’afluència a aquesta activitat, tot desvinculant-ho en gran mesura, però, del tancament de l’RN20 a França. Així, la cònsol ha reconegut que aquest any la meteorologia ha estat un factor determinant. “És veritat que aquest any hem tingut molt mal temps i, aleshores, hem estat faltats de gent”, ha explicat. En aquest sentit, ha indicat que s’ha intentat pal·liar la situació amb la instal·lació de tendals per oferir més protecció als assistents, tot recordant que “són activitats a l’aire lliure i malauradament depenen molt de la climatologia”.
“És veritat que aquest any hem tingut molt mal temps i, aleshores, hem estat faltats de gent […] Són activitats a l’aire lliure i malauradament depenen molt de la climatologia” – Maria del Mar Coma
Tanmateix, la mandatària comunal ha considerat que l’afectació a la Cota 1.300 ha estat “més pel clima que no pel tancament de la frontera amb França”. Amb tot, ha reconegut que la situació de l’RN20 sí que té un impacte general al país. “El tancament de la frontera ens afecta a tots”, ha afirmat, tot destacant que l’allargament del trajecte “una hora o hora i mitja suplementària” pot fer que els visitants que abans feien escapades de cap de setmana “busquin altres destins”.
La cònsol ha matisat, però, que durant el mes de febrer l’efecte pot ser menor en el cas d’estades superiors a tres dies, mentre que de cara al març l’impacte arribarà a ser més notable. “És un tema que afecta a tot el país”, ha insistit. En el cas d’Ordino, Coma ha assegurat que el comerç local no ha patit una afectació substancial, ja que es tracta majoritàriament d’un teixit orientat a la clientela nacional. “El comerç d’Ordino és molt petit, és més de gent del país, per tant no hem promogut cap iniciativa específica”, ha indicat, tot assenyalant que la situació no és comparable amb altres punts del territori com el Pas de la Casa.