L’après-ski de la cota 1.300 d’Ordino es consolida després del mal temps amb un espectacle de diàbolos de llum

L’après-ski de la cota 1.300 d’Ordino ja funciona amb normalitat després d’uns primers dies condicionats pel mal temps. Així ho ha assegurat el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, qui ha destacat que la proposta “s’ha consolidat” amb la celebració d’aquest cap de setmana.
Segons ha explicat el conseller, la millora meteorològica d’aquest cap de setmana ha estat clau per la bona l’afluència de públic que ha rebut aquest dissabte la sessió. També és cert que la corporació ha introduït millores logístiques per garantir el confort dels assistents en cas de neu, com va passar les dues primeres jornades. En aquest sentit, s’han instal·lat diverses carpes perquè la gent es pugui resguardar, una mesura que, segons Serracanta, respon a l’experiència de les primeres sessions. “La veritat és que creiem que ara ja sí que ho hem consolidat i això tirarà endavant”, ha afirmat.
L’inici de la proposta d’enguany no va ser fàcil. El primer dia va registrar una assistència molt baixa, mentre que la segona sessió es va haver d’anul·lar a causa de la mala previsió meteorològica. No obstant això, la tercera jornada, coincidint amb la celebració dels campionats del món de freeride, l’esdeveniment ja es va animar.
“La setmana passada va ser positiva, tot i que hi havia mal temps. Això també ens ha ensenyat que hem de cobrir, per tant, ja ho hem fet. Avui no plou, però jo crec que la setmana passada va ser positiva i ja va venir més gent, i ara encara està venint molta més”, ha declarat Serracanta.
Aquest cap de setmana l’afluència ha continuat a l’alça. A més, l’organització ha apostat una actuació amb diàbolos de llum. L’objectiu era generar “un efecte crida” i sorprendre els visitants perquè s’interessin per l’activitat, ha admès Serracanta. Les persones presents han gaudit amb les habilitats dels dos ‘diabolistes’ que han actuat mentre el dj. punxava, tot fent tota mena de filigranes que han provocat grans aplaudiments del públic, informa l’ANA.