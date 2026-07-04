La Festa de la Transhumància es consolida com una aposta de Sant Julià per posar en valor la ramaderia

El Comú de Sant Julià de Lòria vol consolidar la Festa de la Transhumància com una cita anual per posar en valor la feina del sector ramader i apropar-la a la ciutadania. Així ho ha destacat la consellera de Turisme, Judith López, durant la tercera edició de la iniciativa, la qual aquest dissabte ha acompanyat la pujada d’uns 300 caps de bestiar cap a les pastures d’alta muntanya.
López ha valorat molt positivament la resposta a aquesta tercera edició i ha assegurat que la corporació està «molt contenta» de la consolidació de la festa. «És una manera de donar valor a la feina del ramader. La ramaderia i l’agricultura aquí a Sant Julià estan molt ben establertes i és una feina que hem de fer com a comú, donar-los valor i donar-los a conèixer al poble», ha afirmat.
La jornada ha comptat amb la participació d’uns 300 caps de bestiar procedents d’11 explotacions ramaderes i una trentena de persones que han acompanyat els animals fins al Port Negre. A més, el dinar popular havia venut prop de 130 tiquets i, com a novetat d’enguany, s’ha cuinat un vedell sencer cedit pel Govern. «Fa un dia espectacular i és una festa que volem que estigui consolidada i volem que segueixi», ha manifestat la consellera.
Pel que fa al calendari, López ha explicat que el comú mantindrà la celebració coincidint amb la pujada del bestiar perquè la voluntat és adaptar-se al ritme dels ramaders. «Nosaltres sempre diem que això ho fem per posar en valor la feina dels ramaders i ens adaptem a ells», ha indicat. En aquest sentit, ha recordat que la pujada es fa habitualment entre finals de juny i principis de juliol, mentre que la baixada té lloc a principis d’octubre.
La consellera també ha assenyalat que l’actual format permet acostar la població a una zona de la parròquia molt vinculada a l’activitat ramadera. «Ara juny-juliol ens funciona molt bé, és molt agradable pujar aquí i és una manera també d’apropar la gent d’Andorra a aquesta zona, que és una zona molt nostra», ha conclòs.