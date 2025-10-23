Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La minoria comunal encampadana, en una darrera sessió de Comú. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Eventual transacció d’accions

Avancem reclama al Comú d’Encamp “preveure tots els escenaris” davant una possible venda d’accions de Saetde

El comitè local demana que la majoria aclareixi la seva posició, alhora que defensa que qualsevol nou soci sigui “industrial, solvent i andorrà”

El Comitè Local d’Avancem (PS-Independents d’Encamp) es va reunir ahir dimecres per analitzar el futur de Saetde, l’empresa concessionària de l’estació de muntanya del Pas de la Casa – Grau Roig. La trobada es va convocar arran de les informacions publicades els darrers dies sobre una possible venda d’accions per part d’un dels socis de la societat, en un context marcat pel debat públic sobre la gestió de l’empresa i el paper de la família Viladomat.

Tot i que l’accionista majoritari va desmentir hores després que s’estigués considerant cap oferta de compra, Avancem considera necessari preveure tots els escenaris possibles, tant en cas d’una eventual venda majoritària com de participacions minoritàries. En aquesta línia, el grup comunal ha anunciat que formularà una pregunta al pròxim Consell de Comú, previst per dijous 30 de novembre, per tal que la majoria expliqui quina seria la seva posició davant una eventual transacció d’accions de Saetde.

La família Viladomat deixa clar que no vendrà Saetde i que manté el pla estratègic i inversor a llarg termini

Llegir

Així el comitè afirma que “cal preveure tots els escenaris possibles” i que el comú “ha de tenir una posició clara sobre el futur de la concessió”. El grup també expressa la seva preferència per l’entrada “d’un inversor andorrà, coneixedor del territori i del sector”, en cas que es produeixi una venda, i afegeix que “només donariem suport a l’operació si el comprador fos un soci industrial amb experiència acreditada en el sector de la muntanya i del turisme”. Pel que fa a una eventual participació estrangera, Avancem recorda que “caldria complir escrupolosament amb la Llei d’inversió estrangera”, que estableix la necessitat d’autorització del ministeri competent quan la participació superi el 10%.

“Només donariem suport a l’operació si el comprador fos un soci industrial amb experiència acreditada en el sector de la muntanya i del turisme” – Comitè Local d’Avancem

El comitè també recorda que, tal com recull el seu programa electoral, Avancem “es va comprometre a vetllar per la bona gestió de la concessió de Saetde, per assegurar el compliment dels compromisos adquirits amb el comú i la realització de les inversions previstes”. En cas que es confirmés una transacció d’accions, el grup defensa que “el Comú d’Encamp hauria de valorar l’exercici del dret d’adquisició preferent” i que, si aquesta opció es descartés, “caldria aplicar la clàusula de comprovació de la solvència financera i tècnica del comprador, tal com estableix el contracte de concessió”.

Finalment, Avancem insisteix que “qualsevol nou soci hauria de ser industrial, solvent i coneixedor del territori i del sector, per garantir la continuïtat i la qualitat de la gestió de l’estació de muntanya”.

L’oposició d’Encamp titlla de “greu” i “preocupant” la possible venda de la participació majoritària de Saetde

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El vent desmunta parcialment una bastida a prop de l’Estació d’Autobusos i obliga a tallar el carrer per precaució
Salut, educació i infraestructures concentren la inversió del pressupost 2026, que arriba als 750 milions d’euros
Un accident a tocar la rotonda de Meritxell causa retencions i deixa quatre ferits, ja traslladats a l’hospital

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Més de 800.000 persones visiten el país durant el setembre, de les quals més de la meitat han estat excursionistes
  • Societat
Prop de 350.000 vehicles entren al Principat durant el mes de setembre, un 1,4% menys que el mateix mes del 2024
  • Societat
Mobilitat exigirà portar equipament de neu o gel als vehicles que circulin pel Principat a partir de l’1 de novembre
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Ordino anuncia noves mesures de seguretat viària, un aparcament de 100 places i la instal·lació de radars fixos
  • Parròquies, Societat
Avancem reclama al Comú d’Encamp “preveure tots els escenaris” davant una possible venda d’accions de Saetde
  • Parròquies, Societat
El Periòdic d’Andorra participa a la 46a Fira d’Andorra la Vella amb activitats, networking i la seva edició anual impresa
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu