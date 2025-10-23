Avancem reclama al Comú d’Encamp “preveure tots els escenaris” davant una possible venda d’accions de Saetde

El Comitè Local d’Avancem (PS-Independents d’Encamp) es va reunir ahir dimecres per analitzar el futur de Saetde, l’empresa concessionària de l’estació de muntanya del Pas de la Casa – Grau Roig. La trobada es va convocar arran de les informacions publicades els darrers dies sobre una possible venda d’accions per part d’un dels socis de la societat, en un context marcat pel debat públic sobre la gestió de l’empresa i el paper de la família Viladomat.
Tot i que l’accionista majoritari va desmentir hores després que s’estigués considerant cap oferta de compra, Avancem considera necessari preveure tots els escenaris possibles, tant en cas d’una eventual venda majoritària com de participacions minoritàries. En aquesta línia, el grup comunal ha anunciat que formularà una pregunta al pròxim Consell de Comú, previst per dijous 30 de novembre, per tal que la majoria expliqui quina seria la seva posició davant una eventual transacció d’accions de Saetde.
Així el comitè afirma que “cal preveure tots els escenaris possibles” i que el comú “ha de tenir una posició clara sobre el futur de la concessió”. El grup també expressa la seva preferència per l’entrada “d’un inversor andorrà, coneixedor del territori i del sector”, en cas que es produeixi una venda, i afegeix que “només donariem suport a l’operació si el comprador fos un soci industrial amb experiència acreditada en el sector de la muntanya i del turisme”. Pel que fa a una eventual participació estrangera, Avancem recorda que “caldria complir escrupolosament amb la Llei d’inversió estrangera”, que estableix la necessitat d’autorització del ministeri competent quan la participació superi el 10%.
El comitè també recorda que, tal com recull el seu programa electoral, Avancem “es va comprometre a vetllar per la bona gestió de la concessió de Saetde, per assegurar el compliment dels compromisos adquirits amb el comú i la realització de les inversions previstes”. En cas que es confirmés una transacció d’accions, el grup defensa que “el Comú d’Encamp hauria de valorar l’exercici del dret d’adquisició preferent” i que, si aquesta opció es descartés, “caldria aplicar la clàusula de comprovació de la solvència financera i tècnica del comprador, tal com estableix el contracte de concessió”.
Finalment, Avancem insisteix que “qualsevol nou soci hauria de ser industrial, solvent i coneixedor del territori i del sector, per garantir la continuïtat i la qualitat de la gestió de l’estació de muntanya”.