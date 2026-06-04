El centre cultural torna a l’activitat per la porta gran amb una inauguració pensada per quedar a la memòria

Ja ha començat el compte enrere perquè Sant Julià de Lòria recuperi completament un dels seus equipaments més emblemàtics. El pròxim 25 de juny, el Centre Cultural Lauredià culminarà el procés de reobertura iniciat després de l‘incendi del novembre del 2022 amb una inauguració que el comú vol convertir en una cita històrica per a la parròquia, la qual comptarà amb la directora artística i guanyadora del Premi Gaudí, Laia Ateca, com a mestra de cerimònies.
Durant la presentació oficial del programa, la cònsol menor, Sofia Cortesao, ha destacat la càrrega simbòlica d’un retorn que arriba tres anys i mig després d’un succés que va marcar la vida cultural laurediana. «No es tracta només d’un edifici«, ha remarcat, recordant que el centre ha estat durant dècades escenari de concerts, representacions, graduacions i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions.
La reobertura suposa la recuperació definitiva dels espais que encara restaven tancats, principalment els auditoris Claror i Rocafort i la nova façana amb LED. Així, la renovació ha permès modernitzar els equipaments, millorar-ne l’accessibilitat i incorporar noves prestacions tècniques que ampliaran les possibilitats de programació. Especialment rellevant és la transformació de l’auditori Rocafort, el qual estrenarà sistemes renovats de so, llum i maquinària escènica.
La renovació ha permès modernitzar els equipaments, millorar-ne l’accessibilitat i incorporar noves prestacions tècniques que ampliaran les possibilitats de programació
La inauguració començarà l’auditori Claror i continuarà a la plaça de la Germandat amb un espectacle concebut específicament per a l’ocasió. Una proposta que, segons Cortesao, serà única i irrepetible. «El que es veurà aquell dia no es tornarà a veure», ha deixat clar, fent referència a un muntatge que combinarà llum, vídeo, música, dansa vertical i participació ciutadana aprofitant les possibilitats de les noves línies LED integrades a l’edifici.
Precisament, la direcció artística de la cerimònia inaugural recau en Hansel Cereza, fundador de La Fura dels Baus i responsable de grans esdeveniments internacionals. Durant la presentació, ha remarcat que el repte no consistia a crear un espectacle convencional, sinó a construir una experiència amb identitat pròpia i arrelada a la realitat de Sant Julià. «L’important és que aquell moment sigui una vivència i no simplement haver assistit a veure un espectacle més», ha assenyalat.
Cortesao deixa clar que «el que es veurà aquell dia no es tornarà a veure»
El director també ha posat especial èmfasi en la participació de la comunitat local, assegurant que pràcticament tot el procés creatiu s’ha desenvolupat amb professionals, entitats i creadors del país. «L’únic que ve de Barcelona soc jo, tot s’està fent aquí a Sant Julià», ha elogiat. En aquest sentit, ha apuntalat que els autèntics protagonistes de la inauguració seran els col·lectius culturals i els artistes de la parròquia, que donaran vida a una cerimònia concebuda per deixar empremta. «Estic convençut que serà un dia memorable», ha conclòs.
Una programació pensada per a totes les generacions
Més enllà de la gran nit inaugural, el comú ha preparat cinc dies d’activitats amb la voluntat de mostrar totes les possibilitats del nou equipament. La cap del servei de Promoció Cultural, Laura Rogé, ha detallat que la programació s’ha dissenyat per connectar diferents generacions i disciplines artístiques.
L’apartat familiar tindrà un pes destacat. L’estrena de l’escenari de l’auditori Claror es farà amb ‘Petit Break’, de la companyia Brodas Bros, una proposta de dansa urbana que combinarà moviment, projeccions i participació del públic. També hi haurà activitats per als més petits, com l’experiència immersiva ‘Un Teatre al Jardí’ de Minimons o les sessions musicals de ‘Nascuts per Llegir’.
Un dels plats forts arribarà el diumenge amb ‘El fil invisible’, l’adaptació musical de l’exitós conte de Míriam Tirado, una producció que ha omplert teatres de Catalunya i Madrid i que aborda els vincles emocionals entre les persones.
La música serà un altre dels grans eixos de la celebració. El programa inclou el concert de Maria del Mar Bonet, qui presentarà el seu nou treball ‘L’aigua no cansa’ després del seu pas pel Palau de la Música Catalana, així com l’actuació del grup d’havaneres Les Anxovetes. També s’han previst sessions de DJ amb artistes locals per acostar el centre cultural al públic jove.
Entre les propostes destaca la jornada de portes obertes del 29 de juny, la qual permetrà descobrir els nous espais i equipaments, així com la gravació en directe d’un episodi del pòdcast QOM, que posarà el punt final a la setmana inaugural amb la participació del pilot de MotoGP Pedro Acosta.
Nous projectes després de la inauguració amb l’esperat retorn dels Pastorets
La recuperació completa del Centre Cultural Lauredià és només el punt de partida d’una nova etapa. Durant el torn de preguntes, els responsables comunals han avançat algunes de les línies de treball previstes per al pròxim curs. Entre les novetats destaca la recuperació de la temporada conjunta de teatre amb Andorra la Vella, la incorporació d’una programació estable de teatre infantil i la continuïtat de la col·laboració amb Andorra Lírica.
D’altra banda, també es treballa perquè els Pastorets tornin a l’auditori després d’anys d’adaptacions obligades per la manca d’espai. «el col·lectiu de més de 100 persones que conformen els Pastorets estan esperant amb candeletes tornar aquí a l’auditori«, ha bromejat Rogé.