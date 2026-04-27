  • Žan Tabak, ahir a Granada. | acb Photo / Fermín Rodríguez
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Lliga Endesa

Žan Tabak recorda que encara resten sis jornades per finalitzar la lliga, suficient “per lluitar” la permanència

El croat assenyala que mentre ell continuï sent l'entrenador tricolor, "lluitarem fins a l'últim moment" per assolir l'objectiu de la temporada

Després del dur cop d’ahir a Granada i el triomf del Burgos al Nou Congost, el MoraBanc Andorra, mantenint-se en descens, ja té les posicions de permanència a una victòria de diferència. Tot i això, Žan Tabak té clar que amb les sis jornades que resten per finalitzar la competició és suficient “per lluitar” la salvació. “Cada derrota és difícil, especialment quan estem fent màxims esforços, però encara queda molt. Necessitem tenir la ment clara per continuar així i lluitant en aquests sis partits, ja que mentre estigui d’entrenador, lluitarem fins a l’últim moment”, va incidir el croat.

Pel que fa al duel d’ahir, Tabak va lamentar no haver aprofitat l’avantatge que tenien al darrer quart: “Els de casa han recuperat pel poc encert que teníem i perquè en sis o set defenses hem comès errades ingènues i crucials”. Així mateix, va fer esment de la diferència física que més d’una vegada ha condemnat els tricolor. “Poques vegades durant el partit podíem igualar el seu nivell físic. Hem tingut molts problemes des de l’inici, tot i que al segon i tercer quart recuperem”, va subratllar.

El MoraBanc Andorra es complica la vida i clou la visita al cuer, el Granada, amb un bon cop de realitat (89-86)

Llegir
Notícies relacionades
Espot torna a fixar el possible calendari del referèndum de l’Acord, però encara sense cap certesa per part d’Europa
Macron arriba al Principat per parlar dels “drets de les dones” i de la relació d’Andorra amb la Unió Europea
[Galeria]: L’arribada del copríncep francès, Emmanuel Macron, a Ràdio Andorra per reunir-se amb Xavier Espot

Notícies relacionades
  • Esports
Tot i la il·lusió, Manso deixa clar que l’FC Andorra no canviarà de discurs: “Continuar és amb objectius realistes”
  • Esports
Xavi Jové finalitza en 22a posició elit i 29è de la general el Campionat d’Espanya de Gravel d’Albacete
  • Esports
L’FC Andorra segueix amb l’embranzida, venç contundentment a Butarque i se situa a sis punts del play-off (0-4)
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista

