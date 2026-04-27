Žan Tabak recorda que encara resten sis jornades per finalitzar la lliga, suficient “per lluitar” la permanència

Després del dur cop d’ahir a Granada i el triomf del Burgos al Nou Congost, el MoraBanc Andorra, mantenint-se en descens, ja té les posicions de permanència a una victòria de diferència. Tot i això, Žan Tabak té clar que amb les sis jornades que resten per finalitzar la competició és suficient “per lluitar” la salvació. “Cada derrota és difícil, especialment quan estem fent màxims esforços, però encara queda molt. Necessitem tenir la ment clara per continuar així i lluitant en aquests sis partits, ja que mentre estigui d’entrenador, lluitarem fins a l’últim moment”, va incidir el croat.
Pel que fa al duel d’ahir, Tabak va lamentar no haver aprofitat l’avantatge que tenien al darrer quart: “Els de casa han recuperat pel poc encert que teníem i perquè en sis o set defenses hem comès errades ingènues i crucials”. Així mateix, va fer esment de la diferència física que més d’una vegada ha condemnat els tricolor. “Poques vegades durant el partit podíem igualar el seu nivell físic. Hem tingut molts problemes des de l’inici, tot i que al segon i tercer quart recuperem”, va subratllar.