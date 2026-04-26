El MoraBanc Andorra es complica la vida i clou la visita al cuer, el Granada, amb un bon cop de realitat (89-86)

El MoraBanc Andorra continua en mala dinàmica, i aquest migdia ha tocat fons. Amb una derrota a la pista del cuer, el Granada (89-86), l’equip pirenaic es manté en descens i es complica cada vegada més la permanència a la Lliga Endesa tenint en compte que resten només sis jornades per finalitzar-la. L’única part positiva, que manté l’average a favor contra els granadins, ja que al Toni Martí es van imposar per 86-81.
En un inici amb molta intensitat, han manat els tirs exteriors. La primera cistella ha estat d’Yves Pons, de tres i al contracop, després de la primera possessió local, davant la qual Mehdy Ngouama ha replicat. Els tricolor han aprofitat els centímetres d’Artem Pustovyi, i amb un mal balanç defensiu rival, Pons ha tornat a anotar un triple abans que també ho fes Aaron Best. Després ha estat el torn de Lluís Costa, procedit per Elias Valtonen (amb tirs lliures) i Luka Božić per empatar el matx a 13. Ha estat llavors quan als pirenaics se’ls ha tancat l’aixeta exterior i un vell conegut com Babatunde Olumuyiwa ha avançat els granadins. La màxima diferència pels locals ha arribat amb William Howard, però Rafa Luz ha retallat per cloure el primer quart amb un 20-19.
El Granada s’ha agradat, i amb una bona actuació al darrere de ‘Tunde’, Jonathan Rousselle ha ampliat l’avantatge amb dos triples consecutius. Žan Tabak ha demanat més intensitat als seus, que ho han fallat pràcticament tot des de fora, i Pere Tomàs, també des dels 6,75 metres, ha obert més la ferida andorrana (29-21). Només Sir’Jabari Rice ha encistellat pels visitants durant els primers minuts, però els andalusos no han perdut pistonada i han apujat el llistó negant el joc a Pustovyi (33-24). Després d’un temps mort, Best i Shannon Evans han sortit al pas per col·locar-se a quatre, però els locals han estat millors al rebot a banda i banda de la pista i ho han aprofitat abans de posar rumb als vestidors (41-35).
L’única part positiva és que l’equip tricolor manté l’average a favor contra els granadins, ja que al Toni Martí es van imposar per 86-81
A la tornada, la mateixa dinàmica i amb un Rice que signava la seva quarta personal −Pustovyi ha fet el mateix poc després−. Així ha arribat la màxima diferència del duel, amb un triple de Costa per posar els seus 12 punts per sobre. Com abans, Evans i Best, ara amb Pons afegint-s’hi, s’han encarregat de la retallada (49-46) en un moment en què els cuers han perdut eficàcia. L’escorta canadenc del MoraBanc ha mantingut el llistó més alt i, gràcies a un nou triple, ha col·locat el 51-49 al lluminós just passat l’equador del tercer temps. La remuntada l’ha fet efectiva Xavier Castañeda des dels 4,60, a qui després s’han sumat Luz, Evans i Best per deixar un 62-65 abans del darrer ball.
En aquest, repartiment de cops que han fet que la diferència fos mínima fins que Evans, de tres, ampliés l’avantatge a quatre punts. Amb poc, però, els d’Arturo Ruiz han igualat a 71 i després Jassel Pérez ha posat els andalusos, de nou, al capdavant. Elias Valtonen ha replicat, i un gran Best ha tornat a retallar de tres abans que ho fes Castañeda per posar-se a un mancant quatre minuts per la botzina final. La pressa ha pogut amb els dos conjunts, i després d’errades a les dues cistelles, Božić ha enfilat els seus a quatre per sobre (82-78) fins que Best ha acabat igualant. Costa ha estat el protagonista final amb un 2+1, deixant una diferència insalvable.