La selecció femenina rep un dur correctiu a Hongria per tancar la darrera finestra del Premundial (6-1)

La selecció femenina s’ha acomiadat del Premundial amb una derrota al camp de la líder del Grup C3, Hongria, per un resultat final de 6-1. Des d’un primer moment se’ls ha complicat molt les coses a les tricolor, quan tot just arribar als tres minuts de partit, Viktória Nagy ha obert la llauna. Les d’Alexandra Szarvas no han aixecat el peu de l’accelerador, però les pirenaiques han sabut aturar les ocasions fins que Zsanett Kaján ha ampliat la diferència (39′). Sense temps a reacció, Vanessa Nagy ha fet el tercer (41′).
Al cap de 10 minuts d’iniciar la represa, Maria da Cruz ha retallat distància (55′), però tres minuts més tard Evelin Fenyvesi ha esfumat les opcions per a les d’Albert Panadero. Al minut 69, la mateixa migcampista del Ferencváros ha fet el 5-1 i, a les acaballes, Sára Pusztai ha col·locat el 6-1 definitiu. Andorra clou així la fase com a quarta del grup amb un punt, l’assolit precisament contra les hongareses al Nacional en la que va ser l’obertura de la fase.