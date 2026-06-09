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Cursa de muntanya

La sisena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB bat rècord de participants i s’enfila fins a tocar gairebé els 4.000

La inscripció femenina també creix fins als volts de les 700 per continuar fent de la cita andorrana "la Champions League del Món del Trail"

La Trail 100 Andorra by UTMB torna per sisena vegada al país i ho fa batent rècords. Enguany la prova comptarà amb gairebé 4.000 inscrits −entorn els 3.800−, la xifra més alta mai assolida, acollint corredors de fins a 50 nacionalitats diferents, majoritàriament francesos i espanyols. «És el resultat d’aquest treball conjunt de totes les institucions […] Aquesta Trail 100 està a l’elit i els atletes s’ho prenen així», ha destacat el director d’IRONMAN al sud d’Europa, Agustí Pérez. No és per a menys, ja que són les inscripcions per a les curses més llargues les que s’exhaureixen abans.

En detall, la xifra d’aquest any suposa 600 dorsals més que l’edició passada. També incrementaran els andorrans, passant del 4,5% del total al 6% −entorn els 230−, així com la participació femenina amb volts de 700 inscrites per continuar fent de la cita andorrana «la Champions League del Món del Trail», tal com ha exposat Pérez. Al seu torn, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha aprofitat per esmentar la desestacionalització que permet la cursa, tot recordant que, com l’anterior any, serà puntuable per accedir a l’Ultra Trail del Mont Blanc, una de les competicions més prestigioses del calendari.

També ha exposat les xifres del 2025, edició en la qual el 94% del públic era internacional que va visitar el Principat acompanyat per 2,6 persones de mitjana i va pernoctar 2,9 nits. A més, el 93% van indicar que la Trail 100 Andorra by UTMB era el principal motiu de visita, prova que va ser valorada amb un vuit sobre 10. Val a dir que l’acord amb Andorra Turisme per acollir la competició és fins a l’any vinent, tot i que Pérez ha indicat que les intencions d’ambdues parts és continuar «durant molts anys». «Ja estem treballant, també per continuar amb l’Epic, dos esdeveniments de referència mundial», ha afegit.

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