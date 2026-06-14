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  • Xavi Cardelús s’ha classificat 29è a la segona cursa del Campionat del Món de Supersport. | William Joly
El Periòdic d'Andorra
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Motociclisme

Xavi Cardelús torna a patir problemes mecànics i finalitza 29è la segona cursa del Mundial de Supersport

L’andorrà no pot seguir el ritme dels seus rivals i reclama solucions després d’un cap de setmana marcat pels problemes mecànics

Xavi Cardelús ha finalitzat en la 29a posició la segona cursa del Campionat del Món de Supersport disputada aquest diumenge al circuit italià de Misano-Marco Simoncelli. El pilot del Cerba Yamaha Racing ha sortit des de l’onzena fila de la graella i ha tornat a veure condicionat el seu cap de setmana pels problemes de rendiment de la moto.

L’andorrà ha completat la prova després d’un cap de setmana complicat, marcat pel trencament d’un motor i per l’avaria que dissabte el va obligar a passar per boxes durant la cursa. Cardelús no ha pogut seguir el ritme dels pilots que el precedien i ha anat cedint terreny al llarg de la prova. Tot i això, ha acabat en la 29a posició i ha marcat una volta ràpida d’1’39.0. L’equip destaca també que el rendiment durant el primer terç de la cursa va ser superior al mostrat en la resta de la prova.

Després de la cursa, el pilot andorrà ha reconegut que les expectatives eren limitades. «Tal com estava anant el cap de setmana i sortint del fons de la graella, no podíem esperar grans coses i així ha estat», ha explicat. Cardelús ha afegit que «les primeres voltes les coses no han acabat de funcionar malament del tot, però a l’últim terç de la prova tot s’ha tornat a complicar i he anat perdent ritme».

El pilot també ha apuntat que ara caldrà analitzar les dades recollides durant el cap de setmana per intentar revertir una situació que considera preocupant. «Toca veure les dades, analitzar-les i veure quin ha de ser el punt d’inflexió i com l’hem d’afrontar per capgirar aquesta situació que comença a ser decebedora i fa que cada cap de setmana ens costi molt ser competitius», ha manifestat.

La propera prova del Campionat del Món de Supersport es disputarà al circuit britànic de Donington Park el cap de setmana del 12 de juliol.

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