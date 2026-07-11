Williams, amb un descens impecable i Valentina Höll lideren unes finals amb bon sabor pels pilots residents

El descens a Pal Arinsal és sempre un espectacle que agrada a tothom. Una edició més, l’àrea de la Fontanals ha tornat a vibrar amb un espectacular ambient de BTT per les finals de DHI de les WHOOP UCI MTB World Series. De manera que milers d’aficionats a la disciplina s’han aplegat a l’estació de la Massana i s’han entregat per animar als millors riders del món en unes finals «que han estat memorables», segons fan saber des de l’organització.
Aquestes han coronat avui a Valentina Höll i Jordan Williams com a guanyadors. D’altra banda, Jonty Williamson i Alteha Ostgaard han estat els vencedors en les curses júniors. L’acció de la Copa del Món UCI de BTT a Pal Arinsal clourà demà amb les finals del Cross-country Olímpic.
Un campió en ‘back-to-back’
La cursa masculina ha estat el punt àlgid del dia i Jordan Williams ha estat el màxim protagonista amb una baixada «impecable» que l’ha fet assolir el seu segon triomf Elit en la Copa del Món, a més ho ha fet de manera consecutiva després de guanyar a La Thuile. Val a dir que el britànic ho ha aconseguit amb una diferència impressionant respecte a la resta de riders, deixant als que han ocupat el podi a més de dos segons. Williams ha completat així el recorregut d’1,9 km entre el pic del Cubil i l’àrea de Fontanals en un impressionant registre de 2:41.666, mentre el seu compatriota Reece Wilson ha quedat segon (+2.331).
“No sé què dir ara mateix. Guanyar dues curses seguides és una bogeria. No puc estar més agraït al meu equip, amb qui ja hem guanyat quatre curses seguides, la qual cosa és una bogeria. No pensava que fos possible vèncer de més de segons i mig en aquest circuit. Aquest matí parlàvem amb Finn (Iles) que fer un temps de 2’44’’ seria increïble, ho he superat i la veritat és que no sé ni com ho he fet”, ha sincerat Williams en acabar la cursa.
Per altra banda, el nord-americà Ryan Pinkerton ha estat tercer (+2.500), deixant fora del podi a Asa Vermette, guanyador de la primera cita de la temporada, per només 41 mil·lèsimes. Finn Iles ha completat el top-5 i el vigent campió del món, Jackson Goldstone, ha estat sisè, mentre l’espanyol i resident al Principat, Ángel Suárez, ha acabat en una certament destacada novena posició.
Amb aquesta segona victòria, Williams s’ha situat líder de la classificació general de DHI de les WHOOP UCI MTB World Series, sumant un total de 874 punts. Ha superat així a Amaury Pierron, a qui una caiguda als metres finals avui l’han condemnat a la 22a plaça en la cursa i ha baixat al quart lloc d’una general que es manté ajustada a l’aturada d’estiu d’aquesta trepidant Copa del Món. Iles és ara segon amb 811 punts i Asa Vermette, tercer amb 748.
Höll, llançada a conquerir un nou títol
Per la seva part, Valentina Höll ha assolit un nou triomf a Pal Arinsal i el cinquè de la temporada, un nou rècord personal de victòries en un mateix any. L’austríaca no ha fallat i ha complert els pronòstics amb una gran baixada, malgrat que la canadenca Gracey Hemstreet li ha lluitat la victòria que al final ha estat més ajustada del que es preveia. Höll ha completat d’aquesta forma el seu descens amb un registre de 3:06.717, deixant a la canadenca a només 485 mil·lèsimes.
“Aquesta victòria és una bogeria. Al matí he estat a punt de caure a l’entrenament i no volia arriscar massa avui, però aquest pensament se me n’ha anat del cap una vegada estava baixant. Estic molt contenta, encara que ha estat massa estressant. El circuit és divertit, amb un entremig d’anar a fons i saber quin és el límit, el qual he trobat aquest matí a l’entrenament, per la qual cosa no tenia la confiança, però durant la cursa ho he oblidat tot”, ha deslligat amb entusiasme Höll a l’arribada.
Hemstreet ha fet una baixada molt meritòria que li ha permès assolir la segona posició, mentre que Sacha Earnest ha ocupat la tercera posició del podi amb un marge més considerable respecte a Höll (+2.869) i Hemstreet. Amb aquest cinquè triomf de la temporada, Höll ha deixat pràcticament sentenciat el seu cinquè títol de les WHOOP UCI MTB World Series amb un total 1.265 punts al seu caseller particular.
Una cinquena plaça per a Brizin
Finalment, les finals júniors han tingut a Jonty Williamson i Aletha Ostgaard com a protagonistes. El primer ha assolit el cinquè triomf de la temporada i s’ha refet de la 17a posició a Itàlia amb una baixada molt ràpida de 2:47.054. Kasper Hickman (+1.299) i Malik Boatwright (+2.127) han completat el podi júnior masculí, mentre que el rider francès de Commencal i resident al país des dels sis anys, Sacha Gabriel Brizin, ha acabat en cinquena posició (+3.279).
En la general del DHI júnior masculí, el neozelandès amplia el seu lideratge i suma 309 punts, pels 198 de Brizin, que es manté segon, i Boatwright (195), tercer.
En la prova femenina, Ostgaard s’ha imposat amb molta solvència gràcies al seu registre de 3:08.156, deixant a gairebé 3 segons a Lina Frener (+2.831) i Rosa Marie Jensen (+2.833), que han estat segona i tercera amb una mínima diferència de dues mil·lèsimes entre elles. Ostgaard ha ampliat el seu lideratge a la general del DHI júnior femení amb 325 punts pels 300 de Frener, i Jensen es manté tercera amb 250 punts.
Demà es disputarà l’última jornada d’acció amb les proves del Cross-country Olímpic (XCO), que se centraran a la Caubella. La primera final del dia serà la cursa femenina d’U23, que arrencarà a les 09.00 del matí, mentre que a les 11.00 hores serà el torn per als homes U23. Les curses Elit dones i homes seran a les 13.30 i 15.30 hores, respectivament, i aniran seguides pels podis.