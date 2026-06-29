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  • La tenista Vicky Jiménez, en un torneig anterior. | Arxiu ANA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Tennis

Vicky Jiménez s’acomiada de Wimbledon a la primera ronda després de caure davant la valenciana Sara Sorribes (2-0)

Si bé ha replicat el primer servei de l'espanyola, ara número 252 del rànquing mundial, dues pèrdues posteriors han fet impossible endur-se el primer set

Vicky Jiménez s’ha acomiadat de Wimbledon a la primera ronda davant Sara Sorribes per 2-0 (6-2 i 6-3). Accedint directament al quadre principal del tercer Grand Slam de la temporada gràcies al seu rànquing WTA, actualment ocupant la 111a plaça, l’andorrana no ha començat el joc de la millor manera. Si bé ha replicat el primer servei de la valenciana, ara número 252 del rànquing mundial, dues pèrdues posteriors han fet impossible endur-se el primer set. El segon ha començat igual, però amb Jiménez trencant també un servei a la seva rival per posar el 3-2, tot i que després Sorribes ha tornat a posar la directa per adjudicar-se’l.

La tenista castellonenca s’enfrontarà en la següent ronda a l’actual quarta millor raqueta del planeta, Jessica Pegula. L’estatunidenca, destacada per la seva regularitat i per haver assolit la tercera plaça del rànquing WTA l’any 2023, s’ha desfet de la txeca Darja Vidmanova per 2-0 (7-5 i 6-3).

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