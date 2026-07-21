La definició, influència i identitat en un plat del que implica un territori, eix central per a l’Andorra Taste 2026

En un entorn idíl·lic i propici a les activitats en família i per al gaudi dels infants com és el parc del Prat del Roure, i més concretament estrenant la nova zona enjardinada de 2.000 metres que ha posat a l’abast el Comú d’Escaldes Engordany a la ciutadania, és a on s’ha introduït aquest dimarts al matí la cinquena edició del certamen gastronòmic d’alta muntanya de l’Andorra Taste. Una nova edició, que com han indicat els organitzadors de Vocento Gastronomía-Grup, comptarà amb un país fins ara no participant en les jornades professionals com és el cas de França, amb «quatre protagonistes de luxe» i posant èmfasi així (i donant veu al lema d’enguany) a com els millors cuiners «situen avui el territori com a eix central dels seus plats«.
És per això que Benjamín Lana, director general de l’organització citada, ha informat els assistents de la presentació que durant aquest setembre, exactament entre els dies 16 a 20, passaran pel Principat grans figures de la cuina gal·la com són Emmanuel Renaut, tres estrelles Michelin i mestre de la cuina alpina, com altres tres estrelles que ostenta la prestigiosa sommelier Audrey Doré o els reputats cuiners Vivien Durand i Dennys Teixeira, mestres en l’aposta per la innovació i renovació constant del plat. En aquest apartat, cal remarcar que hi haurà representació per part de 18 xefs de sis països diferents, que a banda del citat, l’acompanyaran Espanya, Àustria, Itàlia, Perú i el nostre territori amb noms de referència, com Rodrigo Martínez, del Beç.
«Es tracta d’un esdeveniment que ha quedat patent al llarg d’aquests anys que agrada a la gent i que no para de créixer fins a haver-se consolidat internacionalment com un punt de referència. Creiem que en aquests 12.000 metres de verd que disposem en aquesta zona del Prat del Roure ens aportarà un valor afegit al desenvolupament de les Jornades Populars», ha valorat posteriorment la mandatària de la parròquia, Rosa Gili, tot celebrant que enguany hi hagi en aquestes fins a 24 estacions de degustació (havent-se incrementat amb relació a l’any anterior) i amb una oferta que complementaran activitats d’ensenyament com els ‘showcookings’ i diferents ‘masterclasses’ completament obertes i gratuïtes per al públic. També hi haurà un espai de postres.
Per la seva banda, ha sigut el titular de la cartera turística i de comerç, Jordi Torres, qui ha informat de les certes novetats que porta en el seu format aquesta cinquena edició de l’Andorra Taste: «Enguany hem apostat perquè les jornades professionals tinguin un nou plantejament en la seva dinàmica; de manera que concentrarem en un primer torn al matí tot el relacionat amb les ponències, demostracions i conferències, i destinarem la tarda a dur a termes els dinars, taules rodones i obrir espais de debat perquè així ponents i congressistes puguin mantenir un intercanvi de coneixements», ha detallat el ministre. També ha posat en relleu que la divisió dels dies deixarà les ponències professionals del 16 al 18 de setembre i del 19 al 20 tindran lloc les populars.
A dalt, el ministre Torres explicant els resultats assolits durant l’edició del curs passat; a baix, els ambaixadors gastronòmics d’Andorra presents aquest dimarts. | Marvin Arquíñigo
L’edició de 2025, la més forta
Un altre punt destacat ha sigut conèixer, de la mà del mateix Torres, els resultats que va obtenir la fira l’any passat, en què sobresurten les més de 59.300 consumicions que es van servir durant les jornades populars a través de 22 participants. Precisament, aquest número també correspon al nombre de països que van acudir repartits entre els prop de 590 congressistes que ho van fer de manera presencial i altres 517 de manera virtual mitjançant la plataforma de seguiment en ‘streaming’. Un aspecte que ha celebrat el ministre de Turisme, com també que la mitjana de valoració d’aquest passat esdeveniment hagi sigut d’un 8,7 sobre 10 i el 97% dels seus participants afirmin que tenen la intenció de repetir per enguany.
Un dels millors moments: l’Andorra Taste Award
S’ha parlat molt dels sentiments i emocions que desperta i evoca la gastronomia local i sobretot la que és d’alta muntanya. En aquest sentit, les altituds d’un altre territori, concretament les de Llima, al Perú, centren un restaurant anomenat Central, considerat el millor del món en 2023 i a on opera el xef peruà Virgilio Martínez, qui enguany serà el guanyador de l’Andorra Taste Award. Val a dir que el cuiner rebrà aquest reconeixement per la seva labor sobre la recerca de la biodiversitat del seu país i per transformar aquest coneixement directament al plat, «expressant el Perú com un llenguatge culinari a través de menús que combinen les altituds que caracteritzen aquest terreny», com ha ponderat Lana.