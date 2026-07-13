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  • Vicky Jiménez, durant els darrers Jocs dels Petits Estats. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
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Tennis

Vicky Jiménez cau als setzens de final del WTA250 de Iași contra l’armènia Alina Čaraeva per 2-0 (6-0 i 6-1)

L'andorrana, actual 114a millor raqueta del món, ha perdut tots els seus serveis tant al primer com al segon set, mentre que la rival no ha fallat

Després de prendre part al quadre principal del tercer Grand Slam de la temporada, a Wimbledon, Vicky Jiménez ha tornat a competir avui. Ho ha fet al WTA250 de Iași, a Romania, on ha caigut a la primera ronda −setzens de final− davant Alina Čaraeva per 2-0 (6-0 i 6-1).

Al primer set tot li ha sortit malament a l’andorrana, actual 114a millor raqueta del planeta, ja que ha perdut els tres serveis. Per contra, la rival, de 24 anys i número 118 al rànquing WTA, no n’ha errat cap, i amb poc menys de mitja hora se l’ha adjudicat. El segon tampoc ha variat per a Jiménez, qui ha tornat a perdre tots els serveis, en aquesta ocasió quatre, mentre que Čaraeva només n’ha perdut un.

La tenista amb passaport armeni, tot i que nascuda a Rússia, s’enfrontarà a la guanyadora del duel entre la francesa Leolia Jeanjean (110a WTA) i la kazakh Yulia Putintseva (82a WTA) que es juga demà al matí.

Vicky Jiménez s’acomiada de Wimbledon a la primera ronda després de caure davant la valenciana Sara Sorribes (2-0)

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