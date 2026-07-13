Vicky Jiménez cau als setzens de final del WTA250 de Iași contra l’armènia Alina Čaraeva per 2-0 (6-0 i 6-1)

Després de prendre part al quadre principal del tercer Grand Slam de la temporada, a Wimbledon, Vicky Jiménez ha tornat a competir avui. Ho ha fet al WTA250 de Iași, a Romania, on ha caigut a la primera ronda −setzens de final− davant Alina Čaraeva per 2-0 (6-0 i 6-1).
Al primer set tot li ha sortit malament a l’andorrana, actual 114a millor raqueta del planeta, ja que ha perdut els tres serveis. Per contra, la rival, de 24 anys i número 118 al rànquing WTA, no n’ha errat cap, i amb poc menys de mitja hora se l’ha adjudicat. El segon tampoc ha variat per a Jiménez, qui ha tornat a perdre tots els serveis, en aquesta ocasió quatre, mentre que Čaraeva només n’ha perdut un.
La tenista amb passaport armeni, tot i que nascuda a Rússia, s’enfrontarà a la guanyadora del duel entre la francesa Leolia Jeanjean (110a WTA) i la kazakh Yulia Putintseva (82a WTA) que es juga demà al matí.