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  • La visita de l'Obradoiro a la Bombera l'any 2021. | Martin Imatge
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc Andorra donarà el tret de sortida a la Lliga Endesa el dissabte 26 de setembre rebent l’Obradoiro

L’inici de curs serà exigent, amb dos posteriors desplaçaments a l’Olímpic del Joventut i, una setmana més tard, al Martín Carpena de l'Unicaja

El MoraBanc Andorra ja té definit el camí que haurà de recórrer a la Lliga Endesa 2026/27, iniciant-lo el dissabte 26 de setembre (19.30 hores) davant la seva afició en rebre l’acabat d’ascendir Obradoiro. L’inici de curs serà exigent, amb dos posteriors desplaçaments visitant l’Olímpic del Joventut i, una setmana més tard, el Martín Carpena de l’Unicaja. El primer tram de la temporada continuarà amb compromisos davant Río Breogán, Bilbao, València, Leyma Corunya i Tenerife.

Pel que fa a aquells duels marcats amb vermell al calendari, el conjunt de Žan Tabak visitarà el Reial Madrid el 6 de desembre, mentre que el Barça passarà pel Pavelló Toni Martí el 10 de gener. Abans, els tricolor hauran afrontat un intens tram nadalenc, amb sis partits en 25 dies: Saragossa, Múrcia, Baskonia, Lleida, Girona i Burgos seran els rivals entre el 9 desembre i el 3 de gener.

El conjunt de Žan Tabak visitarà el Reial Madrid el 6 de desembre, mentre que el Barça passarà pel Pavelló Toni Martí el 10 de gener

La segona volta arrencarà el 17 de gener amb la visita al Roig Arena per enfrontar-se al València. Posteriorment, el MoraBanc visitarà Tenerife i rebrà el Manresa. El segon tram de la fase regular tornarà a portar duels de màxima exigència, amb les visites al Barça i a l’Obradoiro de manera consecutiva, així com els partits com a local davant Unicaja i Baskonia.

El darrer tram de la fase regular concentrarà alguns dels darrers compromisos abans de la recta final del campionat. Així, els pirenaics tindran doble visita catalana amb el Joventut i el Girona a finals d’abril i visitaran posteriorment les pistes del Río Breogán i del Burgos abans de tancar la fase regular amb la visita del Madrid, en una última jornada encara pendent de confirmar data i horari.

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