Andorra la Vella destina prop de 60.000 euros a l’allotjament del Barça femení durant la seva estada de pretemporada

L’allotjament del primer equip femení del Futbol Club Barcelona durant la seva estada de pretemporada a Andorra la Vella ha tingut un cost de 59.868,36 euros per a la corporació comunal. Així consta en l’edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), després que la Junta de Govern acordés l’adjudicació el passat 28 de juliol a proposta de l’Àrea de Promoció Turística i Comercial. En concret, el contracte ha estat adjudicat de manera directa a Suite Plaza Hotel, en el marc de l’estada de pretemporada que l’equip ha dut a terme aquests dies a Andorra la Vella com a part de la preparació per a la nova temporada.