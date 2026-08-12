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  • Les jugadores del primer equip femení del Futbol Club Barcelona arribant al Comunal. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Edicte publicat

Andorra la Vella destina prop de 60.000 euros a l’allotjament del Barça femení durant la seva estada de pretemporada

El comú ha adjudicat directament el contracte a Suite Plaza Hotel per un import de 59.868,36 euros, segons l’edicte publicat dimecres al BOPA

L’allotjament del primer equip femení del Futbol Club Barcelona durant la seva estada de pretemporada a Andorra la Vella ha tingut un cost de 59.868,36 euros per a la corporació comunal. Així consta en l’edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), després que la Junta de Govern acordés l’adjudicació el passat 28 de juliol a proposta de l’Àrea de Promoció Turística i Comercial. En concret, el contracte ha estat adjudicat de manera directa a Suite Plaza Hotel, en el marc de l’estada de pretemporada que l’equip ha dut a terme aquests dies a Andorra la Vella com a part de la preparació per a la nova temporada.

Prop de 600 assistents gaudeixen aquest diumenge de l’entrenament del Barça femení a l’Estadi Comunal Joan Samarra

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