Un gol d’Haidara al darrer minut trunca a l’FC Santa Coloma deixar oberta eliminatòria abans de viatjar a Viena

Digne d’un David contra Goliat, l’FC Santa Coloma ha plantat cara al Nacional a un històric com és el Rapid de Viena per, fins als darrers instants, mantenir oberta l’eliminatòria (1-3). Precisament un gol de Moulaye Haidara just abans de conèixer l’afegit ha truncat l’eliminatòria per als pirenaics, els quals, la setmana vinent, visitaran l’Allianz Stadion amb la molt complicada tasca d’imposar-se per accedir a la tercera ronda prèvia de la Conference League.
Des de l’inici ha manat un ritme frenètic, imposat pels austríacs i una pressió asfixiant a camp contrari. Els tricolor, però, no s’han arronsat i la primera acció ha estat de Pedja Muñoz amb una rematada des de fora l’àrea que ha sortit per sobre (8′). Bendegúz Bolla ha replicat just després amb el mateix desenllaç. La possessió i les ocasions, sense acabar-les de finalitzar, han estat pràcticament totes dels visitants, però els de Víctor Vázquez han sabut competir i gaudir d’un parell d’arribades.
La primera ha estat de Guillaume López, provant sort amb una volea directa a la sortida d’un córner que no ha vist porta (19′), mentre que a la segona, Muñoz, des de la línia de fons, ha fet una passada de la mort a la qual no ha arribat cap company (28′). Malgrat continuar amb el domini, els de Johannes Hoff Thorup han perdut pistonada els minuts anteriors a la mitja part i el duel ha mantingut l’empat a zero camí dels vestidors.
A la represa, amb cinc minuts de bogeria, han arribat els gols que han mancat a la primera meitat. Així, els visitants han obert la llauna després d’un mà a mà d’Ercan Kara, el qual ha aturat Víctor André Alcaraz, amb un servei tancat de córner que ha rematat de cap Serge-Philippe Raux-Yao (50′). Al cap de cinc minuts, Muñoz ha igualat en rebre una gran passada d’Adrià Arjona en profunditat i no errar l’u contra u. Però poc els ha durat l’alegria als colomencs quan, en l’acció posterior, Yusuf Demir [exjugador del Barça] ha signat una gran acció individual desfent-se de tres rivals i encanonant davant Alcaraz (56′).
Els vienesos han acabat ampliant diferències després d’assetjar la porteria andorrana. En primera instància ho han pogut fer amb Petter Nosa Dahl, qui al minut 75′ ha vist com un xut des de la frontal ha acabat escopit el travesser. La diana ha acabat arribant a les acaballes amb Moulaye Haidara, qui a porteria buida no ha errat una passada de la mort del mateix Dahl (89′). Amb l’eliminatòria una pisca oberta, la tornada es jugarà dimecres vinent a la capital austríaca (20.30 hores).
Atlètic d’Escaldes
L’altre conjunt andorrà que avui encetava la segona ronda de Conference, l’Atlètic Club d’Escaldes, ha caigut contundentment a Vaduz, capital de Liechtenstein. Si bé a la primera meitat només ha encaixat un gol de Mischa Eberhard (11′), a la segona el mateix migcampista (54′), Juan Cabrera (80′) i Dejan Sorgic (89′) han deixat el definitiu 4-0. La tornada serà dijous vinent a l’Estadi Nacional, a les 16.00 hores.